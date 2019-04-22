【沙田區講呢啲】施政報告三年前撥款加凳　280個巴士站仍缺凳

行政長官林鄭月娥於2016年度施政報告曾提出撥款逾8000萬元，資助專營巴士公司在巴士站加設座椅及實時到站資訊顯示屏。三年過去，究竟18區巴士站的實際改善進度如何？沙田區議會亦將於本周四（25日） 交通及運輸委員會上討論相關事宜。

曾預期三年為二千巴士站增座椅

為方便長者及有需要人士候車，政府當年表示資助專營巴士公司在巴士站裝座椅。當中成本及安裝費用由政府負責，建成後轉交由巴士公司營運及保養，並預期首階段可在約三年內超過2 ,000個巴士站增設座椅 。

2016年施政報告曾提出撥款逾8000萬元，為全港有蓋巴士站增設座椅。（資料圖片）

加凳現時差 區議員：成個座頭唯獨兩個冇凳

近月，民建聯沙田廣康區議員王虎生向沙田區議會交通及運輸委員會查詢，區內巴士站加設座椅進度。翻查統計處2018年數字，沙田區65歲以上長者人口逾11萬5千，佔區內佔整體人口16.8%。因長者需要，區內巴士站加設座椅有一定需求。王虎生接受香港01訪問時指，當初好奇廣源巴士總站內有多個巴士站，唯獨兩個巴士站無座椅於是向區議會查詢，「成個座頭個個都有凳，唯獨兩個冇凳，我覺得好奇怪」。按區議會文件，王虎生指的廣源巴士總站內兩個巴士站將於2020年加設座椅。對於加凳出現時差，他指周四將於會上向當局查詢。

按九巴回覆區議會文件指，九巴會於2017/18至2019/20年度，分三階段為沙田區380個有蓋巴士站安裝座椅。截至今年3月，沙田區仍有280個有蓋巴士站暫未安裝座椅，當中150個巴士站將會於年底前完成工程，餘下的130個巴士站料於2020年完成工程。

區議會文件指，沙田鐵路站部分車站因沒有上蓋，將不會增設座位。（香港巴士大典圖片）

運輸署則解釋，由於涉及巴士站數目眾多，安裝工程由2017年起分三個階段，按先後次序安裝。當中，以鄰近醫院及普通科門診診所的巴士站為優先選項。惟部份車站因乘客候車位置有限，缺乏上蓋或缺行人空間等技術問題，如沙田鐵路站，火炭穗禾路，馬鞍山耀安邨等將不會安裝座椅。