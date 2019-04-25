【大嘥鬼】油尖旺、屯門來年再印過百萬利市封　環團呼籲以身作則

利市封可謂每年浪費成千上萬個，有環保人士形容公司、機構「濫發」利市封情況普遍。記者發現，油尖旺區議會正計劃印製新一批利市封，數量多達120萬個，涉及近28萬元；而屯門區議會亦擬以十多萬元撥款印製約100萬個利是封。有環保團體呼籲，區議會和區議員以身作則「源頭減廢」，嘗試使用回收的利是封，以減少資源浪費。

記者翻查油尖旺區議會宣傳及推廣工作小組文件，來年擬預留56.4萬元，供工作小組製作印刷品、紀念品及區議會網頁，其中利市封將印製120萬個，涉及金額達27.9萬元。去年，該區議會同樣印製120萬個利市封，但涉及金額較低為約22.6萬元，但值得留意是原本該年擬定以14萬元印製60萬個利市封。

另外，屯門區議會來年將維持利市封的製作數量，即約100萬個，連同約4,000 個掛曆，涉及的撥款達16萬元。離島、沙田及元朗區區議會，將一如以往沒有撥款印製利市封。

今年全港18區中，共有15區有製作賀年用品，合計撥款約422萬元，當中以觀塘及油尖旺區議會批出的撥款最多。

根據各區區議會文件紀錄，2019年18區總共撥款4,215,783港元，印製各式賀年用品，但當中有三區沒有印製。

環保團體「綠領行動」在今年農曆新年後，首次發信給18區區議會主席，邀請來年參加「環保利市封約章」計劃，包括要求區議會印製利市封數量，須比上年度減少一成或以上；同時限制設計須沒有生肖、年份及姓氏；用紙須以環保物料；及設有回收途徑等。可是，只有西貢、觀塘及荃灣區報名參加計劃。

團體助理項目經理葉翠雯接受《香港01》訪問時稱，去年農曆年後團體已回收1,200多萬個利市封，及派出約600萬個「新生」利市封，數量遠超於多個區議會新印製總量，形容「十分浪費」。她透露，今年下旬將計劃推動「環保利市封約章」計劃，亦有意舉辦比賽，鼓勵更多區議會和議員參與「源頭減廢」。