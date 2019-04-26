【東涌講呢啲】房署晾衣杆欠防風設計　安裝防風扣有潛在危險？

2014年，房屋署通過在指定公共屋邨加設「雙杆式晾衣杆」的建議，東涌逸東邨為其中一個受影響屋邨。然而有東涌社區幹事批評晾衣杆忽略防風設計，導致不少居民有衣物飛墮落街，於是派發防風扣，供市民自行安裝。然而有議員憂慮加設防風扣可引致安全問題，尤其長者更要加倍小心。

房署晾衣杆欠防風設計

工聯會東涌社區幹事劉展鵬指，房署強制性要求全港公屋加裝「雙杆式晾衣杆」，以致不少逸東邨居民需拆掉自己原有有防風圈的晾衣杆，改裝房署指定的「雙杆式晾衣杆」，惟新晾衣杆沒有防風設計，以致不少衣物飛墮落街，「曾有居民投訴早上曬十件衣服，到傍晚回家只剩下六件。」

房署強制性要求全港公屋加裝「雙杆式晾衣杆」，以致不少逸東邨居民需拆掉自己原有有防風圈的晾衣杆，改裝房署指定的「雙杆式晾衣杆」。（資料圖片）

居民對防風扣需求大

有見及此，他於今年二月開始，在網上訂購防風勾派予逸東邨居民，「居民對防風勾需求龐大，逸東（二）邨共6000戶安裝了晾衣杆，我們購買600套防風勾，結果供不應求。」他認為事件揭發房署的「雙杆式晾衣杆」設計有問題，「雖然有兩支杆是方便了市民，但沒有防風設計，反映房署的設計不貼地、不夠人性化。強迫居民拆走一個合用的晾衣杆，換一個不好用的。」他補充，逾八成私人公司安裝的晾衣架均設有防風圈，房署卻沒有。

逾八成私人公司安裝的晾衣架均設有防風圈，但房署並沒有。（資料圖片）

防風扣有潛在危險：有機會失重心

然而逸東邨南區議員郭平憂慮使用防風扣有潛在危險，「將衣架的彎鉤連濕衫套上防風扣的圈內有難度，有機會失重心墮下。」他稱曾收到一名居於逸東（二）邨的婆婆投訴，指她有日嘗試將衣服套上防風扣，套了幾次都失敗，險些連人帶衫掉下樓，呼籲居民在使用防風扣時要加倍小心。

選用幼身衣架較安全

劉展鵬指，市民若使用防風扣，應先把防風扣固定在晾衣杆上，圈圈向上，並建議市民應選用幼身的晾衣架，方便套進圈內，避免因衣架過粗難以套入引致危險。他認為防風扣本身並不危險，危險的是房署晾衣杆的設計，「例如去年12月就有滿東邨邨民疑於晾曬衣服期間失足墮樓，意味房署應重新審視現時晾衣杆的設計。」