【三支香．生銹鋼】房署晾衫架一年已生銹　居民：好想拆咗佢！

房屋署不銹鋼極速生銹！2014年房屋署斥資5億元，為公屋住戶更換俗稱「三支香」的插筒式晾衣桿，在廚房窗外安裝新的不銹鋼晾衣架。怎料有屋邨住戶更換了不足一年，晾衣架便已經銹跡斑斑，令街坊們甚為不滿，投訴政府浪費公帑，貨品質素參差。 事實上，在廚房外安裝晾衣架，居民早已劣評如潮，認為在使用上極不方便；結果在兩年前，房屋署再推出新措施，又斥資3.86億元，在住戶單位客廳窗外加設晾衣架。近日，有居民向《香港01》反映，指屋邨才剛動工安裝客廳晾衣架，但卻在屋苑看到的「晾衣架樣板」已見銹跡斑斑，擔心安裝後，又會淪為垃圾，不敢使用，有住戶更明言，對晾衣架質素缺乏信心，堅拒加裝新晾衣架。

早期公屋的「三支香」晾衣設計。（資料圖片）

將軍澳尚德邨居民黃女士向《香港01》投訴，指在一年前參與房署的計劃，在廚房窗外安裝晾衣架，但使用了一年，如今已經銹跡斑斑。居於尚義樓的她指，搬進現址兩年，去年在廚房窗外安裝晾衣架。「裝咗一年已經銹晒，好後悔，有得拆真係好想拆咗佢，咁鬼污糟真係一啲用都無！仲要喺廚房，依加真係用都唔會用！」記者從大廈外觀察，目測尚義樓在廚房外的晾衣架，幾乎全部都有銹斑。

舊式的房署公屋、約55萬住戶一直沿用「三支香」的傳統插筒式晾衣桿，由於設計為人詬病；而在2013年10月，有婦女在牛頭角樂華北邨欣華樓晾衣時，更失足墮樓身亡，因此「三支香」設計，亦有「晾衫死亡陷阱」之稱。

在2014年，房屋署決定斥資5億元，按租戶意願、免費為公屋戶更換「三支香」裝置。由於晾衣架是安裝在廚房窗外，有居民認為煮食油煙會弄污其晾曬的衣物，所以只有約６成租戶願意安裝，惟部份安裝了的住戶，發覺安裝後，根本晾衣困難及油煙問題，所以一直沒有使用。

在劣評如潮下，房屋署在２年前再斥資3.86億元，推新的晾衣架計劃。拆除「三支香」之餘，並根據租戶意願、在客廳窗外加建晾衣架，並將相關的固定窗花更換為活動式窗花，所有工程料於2019年9月完成。

可是， 今次晾衣架還未安裝，便有居民揭發，展示出來的「樣板晾衣架」已經出現懷疑銹斑。將軍澳區社區主任葉嘉榮指，放置於尚真樓外的晾衣桿樣板，出現大量疑似銹斑，他直言情況教人憂心，「如果話『貨不對版』就話有得追討，但連樣版都生銹，咁到時咪無得追？真係愈搞愈差！」

葉嘉榮向《香港01》提供照片，在照片上，明顯見到樣板上的「锈斑」，但記者日前到現場實地視察，卻沒有發現有關銹跡。葉嘉榮指，由於他近日不斷投訴有關問題，他不排除有人用除銹劑清潔，掩人耳目。

連樣板都懷疑生銹，令一眾已答應加裝晾衣架的居民，覺得後悔，擔心很快會生銹。尚德邨居民謝女士說︰「吓！我裝咗一個星期咋，梗係會擔心！生銹咁有咩用，晾被都污糟啦！」不過，謝女士對此也無可奈何，「無辦法啦，都已經裝咗。又話唔生銹，都唔對板嘅。」

72歲的羅先生在6年前搬入尚德邨，當年他自行在大廳安裝了晾衣架，他認為家中設備至今仍然實用，亦對房屋署的設備缺乏信心，故堅拒更換，「換嚟做咩？都唔岩用，仲要好似話樣板生銹。」

羅先生對房屋署的晾衣桿毫無信心，故不打算安裝。（廖俊升攝）

羅先生表示，家中的晾衣架設計良好，而且用了多年，故不會考慮房屋署的晾衣桿。（廖俊升攝）

羅先生指，房屋署屢次出信邀請他安裝晾衣架，令他感到非常困擾，「前年年尾開始，房屋署就開始寄信問我裝唔裝新晾衣架，我回覆咗唔裝。點知佢每隔兩、三個月寄一次比我問我裝唔裝，半個月前第四次收到信，我先忍唔住打電話去話唔裝！」

社區主任葉嘉榮表示，房屋署使用了304不銹鋼，更聲稱「十年不會生銹」，但如今明顯是與事實不符，難免令人質疑房署使用的物料參差。

葉嘉榮指，房屋署用了304不銹鋼，更聲稱「十年不會生銹」，如今不單廚房窗外的晾衣架生銹，就連正準備安裝的大廳晾衣桿也有機會生銹，故質疑其物料質素。（廖俊升攝）

負責為房署安裝晾衣架的新生建築公司建築經理蕭錦源回覆《香港01》表示，未發現有關樣板生銹的情況，只見有部份污漬，並不是生銹。他續指，他們並沒有用除銹劑，而有關污漬只用普通家用清潔劑已可清除；目前有200戶已動工安裝。

《香港01》已就有關情況向房屋署查詢。