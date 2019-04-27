【黃埔民宿？】每晚索價300至一萬元　內地客：很迷你，這是香港

17名內地遊客日前（4月25日）拖行李篋聲稱探望朋友，要求進入紅磡黃埔花園，保安阻攔並報警求助，內地遊客最終到酒店住宿。香港01記者翻查網上共享住宿的網站，發現黃埔花園確實有民宿出租，有民宿300元一晚，亦有民宿索價10500元一晚。除了黃埔花園，亦有不少私人屋苑及公屋均有民宿出租，例如馬鞍山嵐岸、沙田博康邨等。

在共享住宿網站上，黃埔花園可供出租的單位。（網上截圖）

300元一晚 內地遊客：很迷你，這是香港

共享住宿網站顯示，5月份黃埔花園共有兩間民宿可供租住。有單位租金300元一晚，另加清潔費、服務費，一晚需付383港元。屋主描述該單位「位於香港紅磡黃埔地鐵站附近，地鐵A出口步行50米即到。周圍有大型購物商場、電影院、餐廳眾多，生活購物便利。」有曾租住該民宿的內地遊客留言稱：「房間不大，衛生間也很迷你……這是香港，沒有辦法。」

翻查記錄，共享住宿網站顯示該屋主的加入時間是2017年，而最早的租客留言為2017年10月，至今共有39則留言，意味該民宿至少已營運一年半，並出租予近40名遊客。

黃埔區有共享住宿單位出價10,500元一晚。（網上圖片）

一房一床 住一晚黃埔花園盛惠萬二蚊

記者亦於該共享住宿網站內看到黃埔花園有另一單位出租，惟租金需10,500港元一晚，連同清潔費及服務費，總價為12,526港元一晚。屋內設有一間臥室、一張床及一間共用衛浴，該出租單位暫未見有租客留言。

區議員鄘葆賢指，民政牌照組的同事反映，根據現時法例，他們必須「斷正」，即由牌照組人員見證著交接單位鎖匙的一刻，才有足夠證據予以檢控。因此，這類個案成功檢控的數字偏低。（網上圖片）

區議員：必須「斷正」才能檢控

九龍城黃埔西區議員鄺葆賢稱，以往曾收到過居民就懷疑有人於黃埔花園內非法經營Airbnb或其他旅館的求助，她曾聯絡過民政事務處及其他政府部門等跟進。她指民政牌照組的職員反映，根據現時法例，他們必須「斷正」，即由牌照組人員見證著交接單位鎖匙的一刻，才有足夠證據予以檢控。因此，這類個案成功檢控的數字偏低，造成監管不足，影響民生。她認為，居民主要擔心旅客會影響屋苑出入及安全保安等問題。她呼籲政府對這些非法經營的旅館多加監管，並建議修改現時法例。

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當區區議員認為，居民主要擔心旅客會影響屋苑正常出入及安全保安等問題。（網上圖片）

公屋單位出租 住兩晚須付2,500元

除了黃埔花園，記者發現本港有不少私人屋苑，甚至公屋單位於共享住宿網站上出租。馬鞍山嵐岸有兩個單位出租，分別索價280及300港元一晚；而沙田博康邨亦有單位出租一床一臥室的單位，索價924港元一晚，住兩晚連清潔費等總計2,500多元。

根據《旅館業條例》，無牌經營旅館屬刑事罪行。任何處所提供收費的住宿，租出期如果少於連續28天，必須申請旅館牌照。任何人未獲有效牌照經營旅館，即屬犯罪，一經定罪，可判處罰款20萬元及監禁兩年，並可就罪行持續期間的每一天另處罰款2萬元。根據2017年民政事務局答覆立法會議員提問，2016年，牌照事務處曾就無牌經營旅館巡查13,574次，該年度檢控個案宗數為158宗，定罪個案為166宗。