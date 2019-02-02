非法民宿疑入侵將軍澳中產屋苑　同邨業主：大批陌生人拖篋出入

本港多區屋苑近年相繼爆出單位被違法出租作民宿謀利，最近更蔓延至將軍澳私人屋苑！將軍澳廣場多座大廈近日貼出通告，指接獲投訴懷疑有單位業戶，透過網上民宿平台將住宅單位，作「出租旅館」。《香港01》接觸其中一名投訴的業主，稱近期目擊大批旅客被人帶上樓涉事單位所屬大廈。將軍澳廣場的管理公司表示，已將有關個案轉介予民政事務署，而記者正向民政署了解。

記者昨日到現場所見，該屋苑棟大廈大堂，貼有管業處於1月28日所發通告，稱最近接獲投訴懷疑有單位業戶，透過網絡平台將住宅單位，作「出租旅館」之用，強調有關情況違反大廈公契和《旅館業條例》，已就事件的嚴重性，向民政署舉報，有關部門回覆指，已派員跟進。記者昨日未見有旅客在住宅範圍內出入，涉事單位無人應門。

該屋苑棟大廈大堂，貼有管業處所發通告，稱最近接獲投訴懷疑有單位業戶。（李智智攝）

涉事單位無人應門。（李智智攝）

環視屋苑，雖然大堂有保安駐守，但只要以住戶證「拍卡」便可順利進入大堂，且無人過問，直至進入住宅大廈才有管理員上前查問，但只要出示住戶證就可入內。

將軍澳廣場其中一個屋苑Facebook群組，上載一張相片，帖文稱有約八名疑似旅客拖着行李箱在大堂等候。（受訪者提供）

事發上星期五（1月25日）將軍澳廣場其中一個屋苑Facebook群組，上載一張相片，帖文稱當日下午有約八名男女拖着行李箱在大堂等候，部分人操內地口音，其後由一名女士帶隊進入住宅範圍其後，亦有聲稱業主留言，曾目擊有一批20多名疑菲裔男女，於晚上拖着行李在同一座大廈離開，事件引起大批業主關注，恐有人經營無牌旅館，令大批非戶主進入，引起治安和衛生問題。

業主黃首茗表示，曾目擊一名疑似中國籍男旅客入住。（受訪者提供）

「有個男人拿着一個膠袋，內藏用戶證，但竟然不懂怎樣入門，並且花了一分鐘，用普通話詢問管理員目的地方向。」將軍澳廣場業主黃首茗表示，上月29日晚亦目擊一名疑似中國籍男士，持住戶證走到大堂「拍咭處」。他形容：「那男子由大堂入閘到座頭整個過程都很迷惘，要不停看手機指示，到達目標大廈後，又花了一段時間與管理員溝通，明顯不是這裡的住戶」。

他估計，涉事業主和旅客疑用兩種方法突破保安防線，「業主可親自他們來帶上去，當他們是『朋友』，另一方法，他可能在外面交收了住戶證，藉此突破保安規限，保安員亦無權阻止，當中是有漏洞」。

事發後，黃首茗與多位業主自發組成群組追查，在其中一個民宿網站發現疑似涉事單位，「該出租單位的相片明顯見到是將軍澳廣場的住宅，內部間隔和裝修與這裡一樣」。事後，他們再透過涉事大廈業主和保安員提供資料，鎖定目標一個高層單位，並向管業處投訴，並希望政府介入，「屋苑違法經營民宿，政府有必要正視！」

據黃首茗，屋苑單位面積約為600至800呎。記者翻查該網站，涉事單位租金為863元一晚，另加清潔費，一個月計算，租金收入可達近2.6萬元，遠高於市面報價的平均1.7萬至2萬元月租，近月已無法預訂，未知是預約已滿，抑或預約功能被鎖上。據網站資料，該單位標示位於將軍澳港鐵站範圍，「單位只需8分鐘就可穿過鄰近商場到達港鐵」，可容納5人，備有2間睡房、2張床和1間浴室，附近亦有大量的餐廳、超級市場、連鎖藥妝店和便利店。同時，網站亦載有多個過去兩個月來自內地和外國用家留言，其中有人稱「房東親自帶路」。

該單位標示位於將軍澳港鐵站範圍。（網上圖片）

將軍澳廣場公契訂明「所有住宅只可用作住宅用途，不能用作公寓、任何商業性質的床位或房間出租。《旅館業條例》規定，任何處所提供收費的住宿，租出期如果少於連續28天，必須申領旅館牌照才可以經營。任何人未獲有效牌照經營旅館，即屬犯罪，一經定罪，可判處罰款20萬元及監禁2年，並可就罪行持續期間的每一天另處罰款2萬元。

負責該屋苑的南豐集團物業管理公司回覆，根據大廈公契，將軍澳廣場乃屬私人屋苑，只限作住宅用途。作為將軍澳廣場之物業管理人，如發現疑似不恰當使用物業單位個案時，客戶服務中心會進行了解，並將有關個案轉介予民政事務署作出跟進；同時，客戶服務中心亦會於屋苑張貼通告，提醒各住戶有關事宜。另外，記者正向民政署及該民宿網站了解事件。

立法會旅遊界議員姚思榮認為，政府應加強監管非法民宿。（資料圖片）

過去沙田、荃灣和紅磡等藍籌私人屋苑曾爆出疑經網上民宿平台出租，上月初更有啟德邨街坊在網上揭發，有人疑就公屋單位網上招租謀利。立法會旅遊界議員姚思榮認為，民宿網站原意共享經濟概念，可善用資源，用家和業主可互相得益，但開放民宿與經營賓館無異，引伸公平和居民環境問題，「酒店業界用大筆金錢裝修，配合建築物安全及消防等法例，才取得牌照，如任由其他人經營無牌旅館，對他們絕不公平」。

他續指，本港市區私人樓宇密集，大量遊客出入，難免造成擾民、治安和衞生等問題，故此政府對賓館和酒店的發牌條件一向較為嚴格，又稱由於以往無牌旅館的檢控門檻高，「需要人證物證，如單據和旅客舉報」，令成功檢控個案一直偏低，「令人借機走法律罅」，並冀政府趁正審議的旅館業修訂條例草案，加強監管，完善檢控程序，包括可透過結合廣告、住宅是否提供賓館設施等環境證據，以及提高罰則，加大阻嚇性，預計今年第一季完成審議。