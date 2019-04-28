【百人婚禮】52對60歲老夫老妻穿婚紗再許婚盟　「未交換過戒指」

「你是否願意娶（嫁）她（他）為妻（夫），尊重、愛護她（他），不論貧窮富貴、健康疾病、順境逆境，你都願意照顧她（他）直到永遠，你願意嗎？」52對結婚超過30年的老夫老妻，站在教堂內，甜蜜而響亮地喚道：「我願意！」然後是一陣止不住的害羞笑聲。 其中一對結婚63年的公公婆婆說：「以前結婚沒有戒指，未試過交換戒指。」在那個生活比個人重要的時代，婚禮都是簡簡單單的，未必有山盟海誓，他們卻能互相扶持走過幾十個年頭，老公含蓄說：「多謝太太。」 攝影：張浩維

百人婚盟 許下愛的宣言

路德會於4月28日假淺水灣萬邦堂舉行「百人婚盟紀念典禮」。52對超過60歲、結婚逾30年、從未穿過婚紗禮服的長者夫婦，在親友的見證下，再次許下愛的宣言。有婆婆坐著輪椅，由先生推着進入教堂；有公公撐着拐杖，老婆則跟隨他的腳步徐徐向前走；亦有公公婆婆恩愛地手挽手步入教堂。他們在典禮上宣讀婚盟，並交換結婚戒指。

結婚沒有戒指、婚紗

「以前結婚沒有戒指，所以未試過交換戒指。」今年83歲的張婆婆說，她與93歲的丈夫葉伯伯結婚63年，育有三子兩女，右手上的一隻鑽石戒指卻非丈夫所送，「是子女在我們六十鑽婚時送的。」除了沒有戒指，他們結婚時也沒有婚紗、裙褂，有的只是一紙薄薄的結婚證書、一件大襟衫及三書六禮，連婚宴也只在祠堂舉行，婚禮如此簡單，張婆婆卻知足地說：「一點也不可惜，當時個個都這麼簡單。」

萬元留位費 靠吃萫薯省下來

婚後二人吃了不少苦，張婆婆說：「以前沒有免費教育，每名子女需繳15元學費，但我們一個月靠賣時裝、做運輸才掙得幾十元，很難捱。」她形容最艱苦的日子是子女上大學時，要繳交一萬元的留位費，他們只好省吃儉用，「儘量慳，當時只吃薯仔、番薯、麵豉和水蛋，又要更勤力工作，才夠錢供他們讀大學。」

人生七十古來稀，能活到現在已是賺了。 張婆婆

「死後一切都是儀式」

滿頭銀髮的張婆婆及葉伯伯二人一同居住，將來的路如何走？如何看最近一名68歲長者在老婆逝世後，伴屍一個月的事件？「人生七十古來稀，能活到現在已是賺了。」張婆婆豁然地說，她認為人去世後的一切都是儀式，重要的是生前要表達多些。但當問到他們會否親吻表達愛意時，他們卻馬上擺手說：「我哋好少錫咀。」一起相伴到老，大概已是最大的愛意。

張婆婆認為人去世後的一切都是儀式，重要的是生前要表達多些。

就像最近發生的伴屍一月案件，這是一個悲劇，但我們必須相信，他們最後這段歲月是相愛的。 香港路德會社會服務處服務總監余舜娥

生活比個人重要

香港路德會社會服務處服務總監余舜娥表示，長者們所生活的年代，是一個生活比個人重要的時代，「為了照顧家庭，他們需要把自己放得很低，因此很少表達自己對配偶的愛意。」她舉例，舉辦這次活動時，叫長者們拖手，有人會尷尬；影相叫他們接吻，有人堅決拒絕。不表達是否代表不愛？余舜娥認為不是。「就像最近發生的伴屍一月案件，這是一個悲劇，但我們必須相信，他們最後這段歲月是相愛的。」

要學會互相欣賞

根據2016年中期人口統計顯示，60歲以上的長者，逾5萬人離婚或分居。余舜娥認為長者多不擅於表達感情，應嘗試對配偶說「多謝」、「對不起」、「不要緊」，這三句看似簡單的句子，對很多長者而言卻十分難以啟齒。「能夠互相欣賞，才能真的『執子之手，與子偕老』。」