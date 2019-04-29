【誰是大嘥鬼】168個前荃灣區議員環保袋　遭全新棄於垃圾站

不少區議員會耗用公帑印刷宣傳品，近日有市民於荃灣滿樂大廈的垃圾站內發現168個全新的環保袋，袋上印有「陳金霖議員辦事處」的字樣。惟陳金霖已於2015年離任，這批環保袋突然於四年後的今天出現在垃圾站內，令市民大感疑惑。陳金霖回應稱不知道這批環保袋的來歷。

全新環保袋、手機貼座遭棄置垃圾站

市民張小姐稱，她於4月28日晚上十時左右，行經荃灣滿樂大廈垃圾站時，由於有垃圾桶沒蓋上蓋子，看到內裡有大量衣物，於好奇心驅使下張頭探望，一望之下，驚覺垃圾桶內除了有衣物外，更有168個印有「陳金霖議員辦事處」字樣的全新環保袋，及兩袋共55個全新手機貼座。「環保袋散開置於垃圾桶內，很明顯是直接倒進去的。」

現任區議員：與我無關

翻查資料，陳金霖為民建聯成員，於1994年至2015年擔任荃灣區祈德尊議員，他離任後，由同屬民建聯的古揚邦替任。由於發現環保袋的垃圾站接近古揚邦議員辦事處，記者致電古揚邦查詢，他稱並不知道環保袋的來歷，「事件與我的辦事處無關，自陳金霖離任後，我的辦事處內並沒有他的物品。」他指自己也會印刷環保袋作宣傳品派發，但不會隨便棄置。

前任區議員：不知來歷

古又表示，當他知悉事件後，已第一時間致電陳金霖查詢，陳當時回應指「我也不知道這批環保袋的來歷，亦不知道涉事的是哪一個屋苑。」古揚邦又指，該批物資使用公帑印刷，他願意收回環保袋，代為派發給有需要人士。

有網民認為區議員派環保袋其實是製造更垃圾。（網上截圖）

荃灣不是垃圾站成員：陳金霖難辭其咎

張小姐於29日接受《香港01》訪問稱，暫時未有區議員跟她聯絡。她又批評，不論環保袋是否由陳金霖丟棄，他也難辭其咎，「因為自己垃圾應自己處理，而環保袋不重用已經不環保，更遑論未用就直接丟棄。」由於該批環保袋及手機座有衣物墊底，沒有受污染，張小姐隨即將該等物件拾起。由於張是民間自發團體「荃灣不是垃圾站」成員，故打算於5月4日在荃灣紅十字會捐血站橋底開站，把環保袋派給有需要人士，手機貼座則會嘗試升級再用。