【逃犯條例】灣仔拉麵店貼標語爆紅　負責人無懼滋擾：仍相信香港

4月28日下午，群眾集結於銅鑼灣，遊行反對修訂《逃犯條例》，主辦方民陣宣布是次遊行有十三萬人參與。沿著遊行路線中，一間拉麵店的玻璃窗上貼上「反對修訂引渡條例」標語「表態」，令不少在場人士振奮。很多人大讚拉麵店不平則鳴，為公義發聲，對於種種讚譽，拉麵店的負責人卻表現非常謙厚，「只是講出我們的看法而已。」

13萬人頂著太陽走到街頭，由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部，反對修訂《逃犯條例》。座落在灣仔軒尼斯道拉麵店「麵匠風龍」，也是位於昨日遊行路線之中，他們在玻璃窗貼出「反對修訂引渡條例」標語，彷彿成為一種無聲的鼓舞，激起眾人的士氣，繼續向前。張貼標語的舉動引來迴響，有不少人即時到舖頭吃麵「充電」，也有人遊行過後走回頭吃麵，當晚麵店的湯頭亦告售罄。

昨日遊行期間，麵匠風龍玻璃窗上貼出「反對修訂引渡條例」標語，引來不少人圍觀。（資料圖片／香港01記者攝）

不是勇敢，只是講出看法

麵匠風龍拉麵師傅兼負責人Eric親自解釋，貼出標語是為了響應遊行帶出的信息，純粹表達意見，「好似好大迴響，但事實上又不是做了甚麼。很勇於表態嗎？我覺得貼標語和參與遊行的分別不大，又不覺得是特別勇敢，只是講出我們的看法而已。」

「自己和朋友都討論過（修訂逃犯條例事宜），也看過楊岳橋和周浩鼎在電台節目上的辯論，平衡兩方之後我會覺得建制派的說法未能說服我。」Eric解釋，自己沒有支持任何政黨或派系，今次也並非受到派系立場左右，更莫說是純粹支持民主派而提出反對聲音。反對的原因主要是不相信中國大陸法制，「雖然歷史和現實上，香港是中國的一部分，但香港和大陸的法律完全不同，修訂條例便會有問題。」

Eric坦言，昨日貼出標語後有很多人圍觀，但自己卻認為這樣做也沒有甚麼特別。（廖俊升攝）

不怕受到滋擾：我相信香港

每次遊行示威，總會有人說出「阻街、阻礙做生意」等指控，而拉麵店正正是位於遊行路線之中，作為拉麵店的負責人，Eric就反指這並不是不發聲的理由，「又不是天天都遊行，一年幾次其實阻不到，當然其他舖頭有他們的想法啦。」舉動牽涉到政治，Eric也不擔心會受到不同政見者的滋擾，皆因相信香港，「我相信香港尚是安全的地方，問題不是太大。食環、消防來搞我們嗎？說實話我又覺得不會，香港是公道的。」

Eric說，平時生意也多來自附近寫字樓工作的食客，通常中午十分忙碌，而這兩天的人流也明顯增多。（廖俊升攝）

不考慮成果 正確就去做

遊行有效嗎？「我不覺得遊行或是貼標語會帶來甚麼實際改變，但覺得正確就去做。」Eric說，昨日和一眾拉麵店手足決定貼出標語，不少市民因而到小店用膳以示支持。Eric也直言銷量突然增加，湯頭也少有地提早售罄，生意飆起逾倍，直至今日也有不少市民為此而到訪。不過他坦言最初沒有考慮過會有甚麼效果，「昨日的湯頭都售罄了，本身都沒有想過會這樣，材料也預平時的份量。如果說是單純為了吸引食客，何不加多點人手，放多點貨呢。」

Eric笑說，選擇在灣仔開店是出於「無得揀」，香港地租金高昂，而店身是長窄的舖位也是十分少。（廖俊升攝）

反「送中」小店的背後 師承日本「風龍」

小店這兩天突然聲名大噪，但其實他們的拉麵本身已經相當「架勢」。39歲的Eric在2012至2013年到東京「風龍」學師，其後回來香港經營拉麵事業；半年前他與拍擋在灣仔軒尼斯道開了這間拉麵店，「始終是師承風龍，但又沒有取得風龍的官方授權，不打算直接用風龍，所以取名麵匠風龍。」

對事情的執著和原則，不單反映在貼出標語一事上，同時也可從他們的拉麵中看到。他們不像連鎖拉麵店般五花百門，反而只售兩款博多湯底的拉麵：海老味噌拉麵和豚骨湯拉麵。「日本做拉麵做得很專。大家都在競爭，大節大家都懂，所以決勝在細節。」Eric認為，就算只賣兩款拉麵也可以不斷作出改良，笑言曾經煲燶湯，結果要整盆湯倒掉，一天不能開舖，「做錯事可以接受，但做錯還要給客人吃就不能接受。」

Eric即場煮了一碗拉麵，過程只需兩分鐘。他解釋，在日本來說，拉麵是一種速食，煮得快吃得快，他曾在日本見過見過有人剛剛煮好，轉眼間便吃完走人，就連小食餃子也未煮好，趕得忘記了吃餃子。他說，這種情況難在香港出現，「香港拉麵比較貴，咁貴通常都想慢慢品嚐。」（廖俊升攝）

只是一股熱潮？ Eric：「想來者專注在拉麵上」

遊行之後，食客顯然增加，Eric坦言明白香港人善忘，更明言自己不會依靠遊行熱來經營，「如果食熱潮就死得，一年只得數次遊行，得數次熱潮。不論遊行與否，喜歡的就來吧。」他對自己的拉麵充滿信心，相信只要做好自己本份，即使熱潮冷卻，也能夠靠食物吸引客人前來。