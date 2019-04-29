【逃犯條例】建測界選委憂慮修例　影響業界參與內地大灣區項目

2016年選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉委員，於今日（29日）向建測界立法會議員謝偉銓發信，稱他們對於《逃犯條例》作出的修訂建議表示深切憂慮。他們解釋，若政府要處理台灣殺人案，只須與台灣訂立長期移交安排，或以個案方式作移交安排，不用修例。 委員又指出，行內不少從業員均有參與跨境項目，一旦成功修例，將令業界暴露於更大的法律風險，亦影響他們參與「大灣區」和「一帶一路」項目的意願。

2016選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉委員，於今日（29日）向建測界立法會議員謝偉銓發信，稱他們對於《逃犯條例》作出的修訂建議表示深切憂慮。（資料圖片）

現時條例無漏洞

建測規園界界別分組選舉委員解釋，當年立法局在 1997 年訂立《逃犯條例》時，參考了中國內地與香港的刑事司法制度，以及內地的人權保障紀錄。他們指出，由於考慮到兩地制度不同，故當年的決定是經過慎思，而非漏洞。

無必要修例

對於政府稱修改法例的目的是要處理台灣殺人案，他們指出，處理有關案件只須與台灣訂立長期移交安排，或個案方式移交安排，並不用將中國內地納入有關引渡法律的適用範圍之內。他們認為，修例對業界及市民均引起不必要的擔憂。

影響業界參與大灣區項目意願

他們又說，行內不少從業員均有參與跨境項目，但有些國家或地區的司法制度和法治水平與香港截然不同，故擔憂「逃犯條例」修訂會令業界暴露於更大的法律風險，令從業員有機會被引渡至一些法治理念不同的國家或地區，並得不到公平的審訊，人權亦未必受到保障。

他們以中國大陸為例，認為修例後，會減少從業員參與內地項目的意願，與政府及學會一直推動業界參與「大灣區」和「一帶一路」項目的目標完全背道而馳。

他們又指，修訂賦予行政長官權力展開「特別移交安排」，容許行政長官繞過立法機關的審議，自行決定每宗「特別移交安排」的實質細節，變相除去現時立法會對個案方式移交安排的監察功能。