【北區講呢啲】被指提議270B線加站惹爭議　劉國勳：秘書處出錯

由上水開往奧運站的270B路線於繁忙時間常出現客滿情況，而近日有區議員提出，將有關路線延長至天平邨、翠麗花園一帶後，旋即引來區內街坊強烈不滿。文件列出的「提案人」之一、北區區議員劉國勳解釋，自己並未支持有關提議，文件上出現自己的名字，是區議會秘書處出錯。

270B路線現時共設28個站，從上水廣場總站開出後，就會駛到祥龍圍邨等站接載乘客。將下月舉行的交通及運輸委員會會議，出現了一份「要求修改 270B 行車路線」的提案文件，當中提到270B於上水現時只有一個站，希望巴士於上水廣場站開出後，可途經新豐路、寶石湖路迴旋處入馬會道、上掃管埔路，並於翠麗花園、龍琛路體育館及天明樓設站，才繼續行走原有路線，又提議回程路線於馬會道順欣花園、符興街、翠麗花園設站，方便順欣花園、天平邨、翠麗花園居民。

北區區議會交通及運輸委員會近日一份「要求修改 270B 行車路線」的提案文件，引來區內爭議。(北區區議會)

文件於社交網站的北區群組引來爭議，不少居民都擔心，如此修改路線會造成「兜路」，或會令行車時間大幅延長，並譴責有份提案的區議員、地區人士。文件中羅列的提案人之一、北區區議員劉國勳向香港01稱，自己並未提出、支持有關修改 270B 行車路線的提案，而文件上出現他、同區區議員姚銘及其他地區人士的名字，為區議會秘書處「擺烏龍」所致。「因為我們(民建聯) 和工聯會常互相支持對方的提案，故這次秘書處不小心把我們的名字加上了這份提案文件。」他續道：「我在Facebook群組內已街坊致歉。」

北區區議員劉國勳稱，自己並未提出、支持有關修改 270B 行車路線的提案，文件中會出現其名字為秘書處「擺烏龍」所致。(資料圖片)

劉國勳：不應就270B路線作任何改動

劉國勳強調，自己並不支持修改路線的提議：「270B路線現時要繞入清河，在變成全日服務後，還要加密班次應付市民需求，故我們認為現時不應就270B路線作任何改動。」比起修改現有路線，他認為應考慮要度巴士公司加設特別車，為天平邨、翠麗花園一帶的居民服務。

工聯會黃宏滔：能否取個平衡？

至於提出有份關提議的工聯會區議員黃宏滔指，天平邨、翠麗花園一帶並沒有直接開至奧運站的巴士，居民要乘車的話，就需步行到上水總站：「當然，要乘巴士都需步行到巴士站，但步行之餘，能否也取個平衡，讓巴士繞一繞過來載客呢？」

北區區議員黃宏滔指，提案只是拋磚引玉，並歡迎其他方案。(資料圖片)

面對市民質疑有關修改路線會令行車時間大幅延長，黃宏滔表示並非要求在建議新增路線的每一個地方都加站，而提案亦只是拋磚引玉，「現在只是提議，希望作出討論，不是落實。」他強調，要求巴士公司直接開設服務該地區的新路線，或比修改現有路線難，所需的時間亦較長，故認為新路線開通前，修改現有路線可作臨時方案，但如區議員或巴士公司提出更好的方案，亦會接受：「我們絕對認同需在社區中投放更多資源，如可在區內增設特別車，我們直情『拍爛手掌』！」