【北區講呢啲】石湖墟普通科診所擬搬　區議員反對：長者點行？

政府早年公布預留2,000億元的撥款，推行10年的醫院發展計劃，包括在前上水石湖墟田料米業商會公立學校空置校舍（近太平邨）興建北區社區健康中心，其中亦會將現址馬會道的石湖墟賽馬會診所內普通科門診服務遷入中心，有街坊和區議員就此提出反對，指搬遷將導致石湖墟和天平邨一帶眾多年老居民長途跋涉前往求診，認為是「服務倒退」，冀政府將門診原址保留。

據2016年施政報告，政府預留總額2,000億元的撥款，以推行未來10年的醫院發展計劃，當中包括於上水百和路前田料米業商會公立學校空置校舍，興建北區社區健康中心。該中心將提供醫管局社區健康服務和診所、衛生署母嬰健康院、學生健康服務中心和長者健康中心及長者健康外展隊伍，以及社署長者日間護理中心、精神健康綜合社區中心。項目已於今年2月就設計和建造合約招標，將於今年底向立法會申請撥款，預計2023年首季完工。

石湖墟賽馬會診所建於50年代，其中石湖墟普通科門診於60年代啟用。（林振華攝）

石湖墟賽馬會診所建於1950年代，其中石湖墟普通科門診於1960年代啟用，另外亦設有長者健康中心、上水胸肺科診所、美沙酮診所及學生健康服務中心。據去年北區區議會文件，政府鑑於普通科門診診所設施陳舊，並因空間所限，長遠無法配合服務發展的需求，擬在社區健康中心大樓內重置門診診所。

曾於石湖墟馬會道賽馬會診所睇症的上水街坊廖先生認為，該診所搬遷只會令區內居民「詐型」投訴，認為新址對於石湖墟一帶的居民過於偏僻，「位置只是益了太平邨一帶的人，跟我直接去北區醫院求診有甚麼分別？」 鄭先生同樣反對診所搬遷，「睇醫生的大多是長者，新址位置實在太遠，對他們而言真是大件事！」

北區區議員陳旭明反對診所搬遷，他指北區社區健康中心新址位於太平邨，鄰近將完成擴建的北區醫院，再將診所遷入變得「顧此失彼」，變相是「服務倒退」， 令石湖墟及天平邨一帶門診服務減少之餘，亦使該區居民需步行至少20分鐘，或需花約15分鐘轉乘巴士前往新址，十分不便。「對年輕人或許很輕鬆，但當區老人居多，要他們長途跋涉前往求診，十分吃力」。他要求政府原址保留普通科門診服務，應付日常門診需要，有關議案將於4月11日在當區區議會討論。

據醫院管理局資料，普通科門診主力提供以社區為本的基層醫療服務，主要服務對象包括長者、低收入人士和長期病患者。普通科門診照顧的病人包括偶發性疾病病人(如患感冒、腸胃炎等)及慢性疾病病患者(如患糖尿病、高血壓等)。據去年6月的北區平均診症名額概覽，石湖墟賽馬會普通科門診診所平日平均每日有約400個診症名額，周末每日則為約120個。