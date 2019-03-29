【北區講呢啲】四個月發6000張定額罰款打擊水貨　區議員：紙老虎

水貨客問題困擾北區市民多年，情況未有改善。據北區區議會水貨問題小組3月29日一份文件顯示，警務處及食環署等多個政府部門於去年11月至今年3月期間進行執法行動，共向水貨客及店舖發出5930張定額罰款通知書。

多個政府部門和機構於2018年11月13日至2019年3月8日期間，針對北區水貨活動衍生的問題進行執法，並於3月29日向北區區議會水貨問題小組匯報情況。

當中警務處共採取106次行動，針對水貨客於公眾地方擺放貨物造成阻街，在多個黑點共發出1張告票及36張關於公眾地方潔淨罪行的定額罰款通知書；針對有關水貨問題的違例泊車及上落貨物引致交通阻塞，警務處根據《定額罰款（交通違例事項）條例》第237章）及《定額罰款（刑事訴訟）條例》（第240章），分別發出4118張及99張定額罰款通知書。

食環署則採取92次突擊檢控行動及加強清掃工作，向違例人士發出1610張定額罰款通知書及38張移走障礙物通知書，並且撿取57件廢置物品；針對店鋪阻街，食環署共採取48次突擊行動，向擺放貨物在公眾地方造成阻礙的店鋪負責人發出67張定額罰款通知書。連同警署的數據，過去四個月，政府部門共向水貨客及店舖發出5930張定額罰款通知書。

區議員：對內地人一啲用都冇

對於政府發出近6000張定額罰款通知書，民主黨祥華區議員陳旭明形容是「紙老虎」，「通知書淨係對持香港身份證的水貨客有阻嚇作用，對內地人一啲用都冇。佢哋就算唔交告票，都唔會有任何懲罰，可以自由出入境，所謂定額罰款通知書只係紙老虎嚟。」

由於政府一直沒將水貨活動視為犯法行為，令水貨客越趨猖獗，「北區嘅水貨客情況好嚴重！尤其星期六日同大時大節，石湖墟、新康街周圍都係水貨客，啲紙皮、行李箱鋪曬出嚟，霸曬成條行人路，令行人寸步難行，甚至要行出馬路，居民都好嬲，好無奈，以前嘅文具舖、書店執曬，變咗做藥房、團購，專做水貨客生意，居民根本冇得買。」