【抄錯牌疑雲】沙田違泊熱點原來無街名！警方兩年發過千張牛肉乾

沙田帝都酒店對出一條單程行車路長期有違泊問題。不過近日有區議員發現，原來上述道路一直未有名稱，質疑警方能否在一條未被命名的道路上執法，「如果道路未命名，警員抄牌是否等於告錯人？」警方在回應時表就示，警方有權在未命名之道路上執法及檢控違例 的車輛。

現址為鄰近沙田白鶴汀街、帝都酒店駛出的一條單程行車路，該路約有140米。路段中間設有跨境巴士站，不時有巴士停泊一方上落客，加上長期有人在路邊違例泊車，當跨境巴士停泊一邊上落客時，後方的車輛則因道路兩旁堵塞而無法前進，車輛不斷發出響號，令道路上方的私人屋苑，包括新城市廣場第三期的居民飽受滋擾。

過境巴士加違例泊車堵塞單程行車線

當區區議員衛慶祥指，每次過境巴士都會在站內停泊十至十五分鐘，被堵塞的司機常因此不滿而響鞍，「每逢早午晚，尤其是放工時段最嚴重，響鞍響到樓上居民頂唔順，差唔多日日跨境巴士埋站就會不斷響鞍。」他又指，雖有居民不滿跨境巴士長期停泊引致堵塞，但他認為噪音問題並非來自跨境巴士，根本問題在於有人違例泊車，「跨境巴士個站本來就喺度，佢有申請使用車站，堵塞係違泊問題。」

警方回覆區議會文件時指，於去年2月至今年1月期間，警方在宜正里及帝都酒店外共作出 486次違例泊車檢控、24次其他違例檢控及254次警告；於2017年2月至2018年1月期間，則在上址作出526次違例泊車檢控、67次其他違例檢控及發出127次警告 。

而運輸署就回覆指，已向跨境巴士營辦商作出提醒，要求旅遊巴於上落乘客後須盡快開出，不得長時間等候，以免影響其他道路使用者及附近居民。

衛慶祥指，道路上方的私人屋苑，包括新城市廣場第三期的居民，都因響號噪音問題飽受滋擾。（資料圖片）

無名道路能否檢控違泊？

然而違泊問題未平，另一波又起。直至今年二月，衛慶祥突然收到沙田民政事務處的諮詢文件，指地政總署沙田測量處現建議將上址一段未命名道路（Unnamed Road）命名為白鶴汀街，又稱上址成「新築成道路」。署方又稱，因在去年十月，收到市民投訴指此段路沒有路牌標示，引起不便，經署方審核後，認為此段道路屬「白鶴汀街｣的延伸，故建議將此同命名為白鶴汀街。

這段「新築成道路」引起衛慶祥百思不得其解：「此條路自從沙田新市鎮落成起就一直存在至今，為何一條存在了這麼久的道路會沒有名字？」以上未命名的道路連接白鶴汀街及同仁里，他指自己一直習慣稱此路為同仁里，沒想到原來此路原來沒有名字，「我突然想，如果一條未命名的道路，有車在此類道路被抄牌是否等於無法律效力？」

測繪處：「新築成道路 ｣屬手民之誤

沙田測繪處其後在回覆時就表示，將上述路段稱作「新築成道路 ｣屬手民之誤，上段路實為「現有道路 ｣。而警方回應時則引用道路交通條例第 374C 章《道路交通 (泊車 規例》─第4條“ 禁止泊車 ”，指警方有權在未命名之道路上執法及檢控違例 的車輛。警方又舉例指，若在檢控〔未命名之道路〕時，執法人員在填寫定額罰款告票地點寫法為：無名路（宜正里）。