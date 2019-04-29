【靈車阻街未解決】靈車、旅遊巴佔領三條行車線　曲街慘變靈車街

紅磡暢行道一帶殯儀館、長生店林立，時有靈車、接載市民的車輛於該區往來、停泊，同時亦衍生出違泊問題，本月中更曾有警察到場驅趕違泊靈車、抄牌時，與司機發生爭執。不過，有區議員指違泊於該處的車輛並不止靈車及私家車，更有多輛大型旅遊巴夾道違泊，阻塞交通之餘，更影響街坊日常生活，提議於有關位置設立雙黃線禁區及臨時停車場，改善違泊情況。

紅磡暢行道附近開設了多間殯儀館及長生店，每日皆有不少車輛駛入該區，並違泊於路邊。不過，九龍城區區議員林德成指，違泊的除了靈車外，還有接載家屬的大型旅遊巴。「主要是早上9至11時、先人上山的時間，部分旅遊巴提早到場，停泊於溫思勞街等候，令本來雙線行車的街道變成只有一條行車線可用。」他指，旅遊巴停泊於該處是為了方便轉入旁邊的暢行道，在殯儀館門前接載家屬，惟此情況會影響到往觀塘方向行駛的車輛，易造成擠塞。

記者今早曾到場視察，溫思勞街兩旁如林德成所言，停泊了多輛大型旅遊巴，只剩一條行車線供其他車輛使用，有旅遊巴隨意停泊於行人過路處旁，殯儀館門前亦停泊了不少殯儀業使用的車輛，令該處交通略顯擠塞。至於附近的必嘉街、寶其利街、曲街、 老龍坑街一帶長期，亦有多輛靈車、私家車及的士違泊，當中曲街的情況尤其嚴重，本來是4線行車的路段，有3條行車線都停泊了車輛，剩一條可供其他車輛通過。

曲街的情況尤為嚴重，車輛塞死三條行車線。（蔡正邦攝）

記者今早曾到場視察，發現溫思勞街兩旁停泊了多輛大型旅遊巴，只剩一條行車線供其他車輛使用。(蔡正邦攝)

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車輛違泊的問題已出持續10多年，林德成指違泊造成的不止是交通阻塞，同時亦對附近居民的生活構成影響。他解釋指有關範圍為住宅區，故違泊造成交通擠塞，以致被阻礙的駕駛者響咹時，會滋擾到社區，而靈車有時停泊在民居前，亦令居民心理上感到不太舒服：「加上長者要橫過馬路時，停泊在路旁的車輛會阻礙到他們的視線，造成危險。」

九龍城區區議員林德成指，暢行道附近一帶違泊問題嚴重，造成交通阻塞。(林德成提供)

林德成又指，過往曾多次就該處的違泊問題，與警方、運輸署交流，警方到場勸籲時，車輛都會合作駛離現場，惟警方離開後又故態復萌。他指，希望署方可考慮在有關交通黑點設立雙黃線禁區，又提議於温思勞街近漆咸道北休憩處旁加建停車場，改善違泊情況：「剛好沙中線工地旁的空地需要交還了地政署，所以我們建議可以將該空地址改建成臨時停車場，讓靈車和私家車都可以使用。」

警方發言人回覆香港01指，紅磡分區於2018年及2019年1至3月，在區內就違例泊車分別發出逾4萬6千張及逾1萬3千張定額罰款通知書，而今年首3個月，紅磡分區接獲2,228宗關於車輛造成阻塞的投訴。

林德成建議，將温思勞街近漆咸道北休憩處旁的一幅空地改建成臨時停車場，以改善違泊問題。(蔡正邦攝)