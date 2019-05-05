蓮塘口岸年內開通　接駁巴直達粉嶺中心　居民憂成上水、東涌翻版

蓮塘／香園圍口岸預計今年開通，而連接口岸及粉嶺公路的連接路，據悉最快可於今月開通。 有粉嶺屋苑居民今日（5日）舉行示威，擔心口岸開通後，會有接駁巴士直達粉嶺中心，屆時內地旅客將大批湧入社區，令該區變成上水、東涌的翻版。當區區議員陳旭明指出，巴士站選址未經諮詢，不少居民人心惶惶，恐怕區內配套難以負擔。他認為，巴士站應搬至離居民較遠的地點，以減少對居民日常生活的影響。

民主黨立法會議員林卓廷（左三）表示，現時不少設口岸接駁巴士的地區，令當區承受不少壓力。（王潔恩攝）

陳旭明指出，據他了解，位於粉嶺中心對出公園的粉嶺車站路，將設有口岸巴士連接蓮塘口岸。他批評，事前當局並無就口岸巴士站選址諮詢區議會，又稱巴士站鄰近當區不少大型屋苑，現時不少居民人心惶惶，擔憂口岸啟用後會有大批旅客湧入社區，如此區內配套將難以負擔。

他擔心，屆時粉嶺會變成如上水、東涌般的自由行集中地，民生商店亦變成藥房。他又說，該巴士站位於居民上學及上班的必經之路，若日後旅客及水貨客「拖喼」聚集，將影響日常生活。

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民主黨立法會議員林卓廷表示，現時不少設口岸接駁巴士的地區，如上水、東涌、屯門等，當區都承受不少壓力，對該區的交通及民生設施造成滋擾，要求政府必須先就本港的承載力做好把關角色，不能為了吸納更多內地旅客，無視社區的需要。