空心磚、門鉸生鏽乜都齊　區議員促天水圍屏欣苑延長保養期

天水圍居屋屏欣苑去年入伙，惟單位質素參差、手工馬虎，令不少新業主需就此要求屋苑承建商執漏。有區議員就問題表達關注，要求房委會加強驗收把關、延長樓宇保養期。

去年入伙的屏欣苑為只有基本裝修的「清水樓」，《香港01》去年底與香港公正行技術總監賴達明到屏欣苑一單位視察後，發現廚房的牆身有20塊俗稱「空心磚」的空鼓牆磚，而廚房門鉸及煤氣喉喉碼用料質素參差，均有生鏽的情況出現。不但客廳牆上滿佈「沙眼」，浴室的牆身更有直徑約3厘米的洞，或會導致滲水。賴達明當時只給予單位50分，直言：「連基本都未做好，是不能夠接受。」

黃偉賢、麥業成、陳美蓮等元朗區區議員就屏欣苑建築質素及執漏工程表達關注，指房委會現提供的一年保養責任期未能使居民安心，要求署方加強驗收把關、延長保養期，並建議房委會評核承建商表現時，加強保養期評核的比重。

《香港01》去年底與香港公正行技術總監賴達明到屏欣苑一單位視察後，發現廚房的牆身有20塊俗稱「空心磚」的空鼓牆磚。(資料圖片)

房屋署就有關問題向區議會提交的書面回覆指，屏欣苑入伙至今，收到的單位需執修個案均屬輕微事項，而逾99%已完成執修，當中約9成3的工程於7天內完成。

署方指，房委會的居者有其屋委員會已於2001年通過，將居屋的樓宇保養期訂為單位轉讓契約簽訂日期起計一年，而屏欣苑的售樓說明書亦已列明，買方如於買賣完成日起計的一年內，向賣方就物業、裝置、裝修物料等欠妥之處，向賣方發出書面通知，賣方就須自費在切實可行的範圍內作出補救，故屏欣苑提供的一年樓字保養責任期維持不變。署方又強調，已制定出一套完善監察承建商表現的評核制度，以確保樓宇的交樓質素。