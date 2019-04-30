天水圍單車匯合中心荒廢逾年　單車舖未招租　為咗等埋元朗？

天水圍單車匯合中心啟用逾年，至今使用率仍不理想，有區議員指出，匯合中心內的單車租賃處及小食亭從未營運，至今仍未招標，令該處一直荒廢。區議員引述康文署指，打算待元朗單車匯合中心落成，才一併作聯合招標，直斥康文署管理不善。 康文署書面回覆區議會指，正考慮由單一承辦商同時經營天水圍及元朗匯合中心的單車租賃處，方便市民可在兩個 匯合中心交還租用的單車，增加他們使用匯合中心的誘因，會盡快安排招標事宜。

配合「超級單車徑」而興建的天水圍單車匯合中心鄰近西鐵站，和天慈邨、天祐苑相隔一條馬路，於2018年1月落成後交由康文署管理，惟黃偉賢、麥業成等元朗區區議員上呈文件至區議會，指單車匯合中心啟用後，不止人流極少，單車租賃處、小食亭更一直沒有運作，令該處荒廢至今。

同區區議員李月民亦指，現時整個單車匯合中心空蕩蕩，基本上沒有人使用：「場內只有一條環型單車徑供人踩單車，踩得厲害的人不會到那邊踩單車，踩得不怎樣的人更不會特地過去。」單車匯合中心內亦設有單車租賃處、小食亭等設施，但一直沒有開門運作，李月民指，去年招標八敗後，署方至今仍未為兩設施再作招標。

天水圍單車匯合中心啟用逾年，惟場內單車租賃處、小食亭不但從未營運，更仍未招標。(李月民提供)

要待元朗單車匯合中心建成再聯合招標

「早前我曾就這問題向康文署反映，署方說本打算待元朗單車匯合中心落成，才一併就單車租賃處和小食亭作聯標。」他指，署方屬意由用一集團承包單車租賃及小食亭的服務，令「超級單車徑」建成、市民從一個單車匯合中心租用單車後，可順路前往下一個單車匯合中心歸還，毋須刻意折返。不過，在元朗單車匯合中心尚未落成的現在，該處說一直荒廢，李表示，康文署的概念可行，但亦代表只有大集團有能力提供相關服務，小商戶會被排除在外。

同時，李月民指單車匯合中心的原意是好的，惟其小食亭牌照只容許商戶售賣零食、小食，對商戶和市民來說，都缺乏吸引力。「和歐洲地區、踩單車長時間都未必到達城市的地方不同，天水圍單車匯合中心鄰近市區，附近的天慈邨有商場。」缺少物資的話，市民可選擇到邨內商店購買，選擇亦較多：「所以匯合中心根本沒有吸引力。」

李月民指單車匯合中心小食亭牌照只容許商戶售賣零食、小食，又鄰近市區，對商戶和市民來說都缺乏吸引力。(李月民提供)

「政府的觀念是，匯合中心是否多人用都與我無關。」李月民斥康文署管理不善，直言將天水圍單車匯合中心交了康文署管理「不知道是誰的主意」：「康文署只把它當作是體育活動、公園管理，對現狀要如何處理並沒有看法。」他認為，應將有關設施交由旅發局管理，並當成旅遊項目發展，同時區議員應清楚車匯合中心的使用情況，故政府將區議會的意見納入考慮，並容許寵物進入場內，吸引市民使用設施。

康文署就此問題向區議會作書面回覆時，表示並無天水圍單車匯合中心的單車使用量評估記錄，惟根據前線人員的觀察，亦綜合出令匯合中心使用量偏低的因素，包括區內單車康樂消閒活動尚未普及、其位置較遠離民居，加上現時匯合中心的位置並非新界單車徑網絡的必經地點，令該處的使用量受到影響。

署方在回覆中提出改善方案，指正考慮由單一承辦商同時經營天水圍及元朗匯合中心的單車租賃處，方便市民可在兩個 匯合中心交還租用的單車，增加他們使用匯合中心的誘因，並盡快安排招標事宜。康文署又指，將透過電郵向相關體育會、機構、學校及團體宣傳匯合中心的設施， 並於區內的康樂場地張貼宣傳單張， 鼓勵市民使用單車徑及滙合中心作康樂消閒的活動。