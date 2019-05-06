【告別55年老店】大角咀大生文具月底結業　第二代傳人：我們累了

屹立大角咀逾半世紀的「大生文具店」今日宣布結業清貨，顧客即日起買滿50元可享七折優惠，吸引大批人光顧。有街坊特意三代同堂光顧，指店舖陪伴不少人成長，「睇住太子爺長大」，對文具店結業深感不捨。而第二代繼承人稱，結業有「多種原因，我們累了，希望休息了」。

「大生文具店」結業消息一出，光顧的人流絡繹不絕。記者今午到場，店舖掛上「結業清貨」的大字報，顧客凡買滿50元即可享七折優惠（影印、傳真、釘裝和過膠服務除外），店內迫滿客人，當中不少街坊和附近上班的打工仔。

「大生文具店」結業消息一出，光顧的人流絡繹不絕。（蔡正邦攝）

街坊邵小姐特意帶同女兒和母親前來光顧，她笑言：「由母親一代再到女兒都是光顧這間文具，文具店陪伴了我讀書時光」。她母親亦透露自己由中三就光顧「大生」，「我看着太子爺長大」，對店舖結業感到意外。

街坊邵小姐特意帶同女兒和母親前來光顧。（蔡正邦攝）

街坊袁太亦攜同丈夫和女兒來光顧，她稱大角咀這類文具小店「賣少見少」，「「大生」結業亦只剩下附近的「贊輝」了」。曾就讀油麻地天主教小學的她，這些文具店是不少小朋友的「蒲點」，「小時沒錢買東西，就在門口玩玩具，這些童年回憶來的」。

記者穿過人群，發現店內貨品林瑯滿目，除了各類常見文具、紙張、玩具和體育用品，亦有售賣紙紮品。街坊蘇小姐稱：「這裏十分齊全，幾乎你講咩有咩。我女兒的各種美術用品都是這裏買的。每次來這裏，都保證證找到想要的東西。」

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「大生文具店」於1964年開業，至今陪伴大角咀街坊逾55年。第二代繼承人麥耀邦在百忙中抽空說，店舖將於今月底正式結束，「結業原因有很多，只是我們累了，想休息了。我們也是用一年半時間才做這決定」，暫未知去向。不過，他又稱該店是個人物業，未來考慮將舖位出租。

繼承人阿邦稱，「大生文具店」於5月底正式結束。（蔡正邦攝）

現年43歲的阿邦表示，店舖一直以來主要由其一家七口打理，而身為五姊弟中唯一男丁的他，在20歲就繼承父業，笑言「只因自己僅有中學畢業，才要辛苦看舖」。其在旁的50多歲大家姐笑着補充，網上街坊稱「由穿校服做到變中女就是我了」，又感謝街坊支持。

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記者隨阿邦走入近千呎店舖連倉庫，裏面放滿林林種種貨物，他一邊忙着應付客人，一邊說在這裏工作最緊要「記性好，又要快手」。記者發現，他們為方便客人揀選寫字簿或紙張，細心地自製冊本。

至於店內「鎮店之寶」，阿邦指向店中央的「大生文具紕品寶號擴張誌慶」牌匾稱：「這見證店舖數十年前由利得街搬到埃華街，亦見證店舖歷史，結業後會好好拿回家紀念」。記者好奇「大生」名字由來，阿邦打趣指着一對揮春說，除了來自其父親的名字，亦喻意「大展鴻圖、生意興隆」。

「大生」不但留下街坊的童年回憶，亦見證大角咀的變更。阿邦說，「以前埃華街尾外是海邊，小時候可以走去釣魚。現在都填海建屋，新樓建得密密麻麻」。他又稱，這類小店已在區內逐漸消失，地舖至少5萬元月租，感嘆稱「環境和世事變遷是常事」。