【殿堂級美術專門店結業】屹立旺角30年平靚正見稱　大批市民掃貨

屹立旺角弼街30多年的美術用品店昨日（17日）於社交平台發文，宣布將於本月30日結業。消息公佈後翌日（4月18 日），不少市民前往店內選購美術用品，以作最後道別，有顧客表示，由中學開始已經幫襯，到現在長大出來工作，更不時前來入貨。 攝影：柯詠敏

專業美術用品公司位於旺角弼街，多年來深受讀或從事藝術的人士歡迎。

老闆決定退休，專美迎來結業日，店內擠滿客人，不少人提著籃子選購美術用品。 專業美術用品公司於30多年前開業，因用具種類齊全、價錢合理而受到本地修讀或從事藝術的人士歡迎。惟昨日於社交平台宣布結業，美術用品店職員不願多談，只表示結業原因是「老闆決定退休了。」 現場所見，店內擠滿客人，不少人提著籃子選購美術用品。貨架上多種用品提供折扣，如繪布彩原價售20元一枝，現在四枝只售＄42。美術用品店於社交平台發文宣布，為答謝顧客而推出額外折扣：凡買滿100元減10元，500元則減100元，吸引不少市民前來。

梁小姐由中學時期開始，就不時到美術用品店逛逛。

39歲的梁小姐任職音樂教師，閒時喜歡繪畫，讀書時期已到用品店購買顏料、畫筆、畫紙等用具，「這裡的用品種類多，而且可選擇不同價位的用品。」她以顏料為例，坊間數百元的顏料只有數隻色，但這裡十多種顏色的顏料只需百多元。「這裡平貴的貨品都有，而且很集中。」對於用品店於月底結業，梁小姐大感可惜，並認為坊間沒有別的用品店能夠取代其位置。

用品店種類齊全，楊小姐及李小姐因店鋪結業而特意前來「入貨」。

用具種類專業齊全 其他難以取代

20多歲的楊小姐及李小姐從事拍攝製作工作，得悉用品店結業後特意前來購買顏料、畫紙及𠝹刀墊，共花了500多元。楊小姐於元朗居住，坦言中學時期修讀視覺藝術科（VA）時，已得知美術用品店的種類十分齊備，但礙於離家有一段距離，於工作後才較常到用品店。然而，她發現同類型的用品店「買少見少」，「以前中學附近都有幾間（美術用品店），但就一間間結業了，相信應該是租金太貴。」

跟別的大型文具店或美術用品店相比，李小姐說這裡貨品種類較專門，其他地方難以輕易取代。當用品店給業後，他們或會於網上購買，甚或到台灣選購用品。「以前於台灣當交流生的時候，大學外有連續幾間美術用品店了，你看香港的有嗎？」

本地藝術家黃國才指，留意到同類美術用品店在近年相繼消失。(資料圖片)

本地藝術家黃國才，原來也是這間店的熟客之一，更幫襯了十年有多。他表示，店舖一如其名，予他相當專業的形象。他過去在理工大學設計學院環境及室內設計系任教，定時都會前來幫學生購買三角尺等的畫圖工具，「就算有電腦，我都仲係好鼓勵學生用傳統工具，唔可以忽略手畫嘅重要性。」黃國才強調，電腦化不能取代傳統畫圖，認為店內所售的畫具可以幫助學生建立獨特思維和建築基礎，猶如回到文藝復興時期，體驗米高安哲羅等名家的心路歷程，但他坦言，電腦的出現無疑令同類美術用品店在近年相繼消失，又指日後如要購買用具，可能就要依靠網購等的方式了。