【荃灣講呢啲】馬灣叫白車要等半個鐘　青衣南消防局終增派救護車

馬灣人口約有1.5萬人，但區內並沒有設置救護站，以往只能單靠其他地區的救護站提供緊急服務。荃灣區（馬灣）區議員譚凱邦稱，馬灣的緊急救護服務的時間達標率只有6成多，影響當區居民的生命安全。 為改善馬灣區的緊急救護服務，消防處由本月起，於青衣南消防局增加救護車全日派往服務。譚凱邦說：「暫時情況有改善，但仍然有隱憂。」

馬灣缺乏救護站，全區1.5萬人單靠青衣南消防局提供緊急救護服務。

根據消防處的服務承諾，救護車接到緊急救護召喚後，需12分鐘內抵達現場。由於馬灣沒有設置救護站，消防處會按地點派駐距離最近的救護車。譚凱邦稱：「離馬灣最近的是青衣南消防局，但有時深井，甚至試過東涌派往救護車。」青衣南消防局離馬灣車程約8分鐘，但當局只有一輛救護車，當車輛派往別區時，就會調配其他地區的救護車前往救援，導致延遲救援時間。「青衣南的救護車只在日間提供服務，以往夜晚是靠其他救護站。」

消防處回覆譚凱邦，去年消防處於馬灣區共處理654宗緊急救援服務，其中431宗緊急救護召喚能於12分鐘到達現場，達標率只有六成半。今年一月，有名長者於珀麗灣碼頭暈倒，現場人士報警後，救護車花了 37 分鐘才來到現場。「最終由荔枝角的救護車前往協助，路途遠加上塞車，所以就足足花了37分鐘，這件事令島上居民都很震驚。」譚凱邦說。

消防處回應指，青衣救護站將增設救護車數目。

救護車補位填空缺

由今年四月一日起，消防處將於青衣南消防局增設救護車派往服務：全日於局內均設有救護車外，若該救護車派往服務，另一架即時駛往青衣南消防局填補位置，將試行半年再檢討成效。譚凱邦歡迎消防處的改動，但擔心若別區救護站也剛好救護車不足，問題仍然存在，將持觀望態度看看運作情況再檢討。