【齊撐港產片】到尖沙咀尋找最經典電影畫面　團體辦導賞「揭秘」

港產片70、80年代曾盛極一時，一年約有200多套電影上映，捧紅不少影視紅星及導演，由70年代李小龍拍攝的首部電影《唐山大兄》，到90年代導演王家衛的《墮落天使》及《重慶森林》均揚名海外，更吸引不少荷里活電影來港取景，其中尖沙咀更是不少電影的取景勝地。有機構在尖沙咀舉辦電影導賞團，帶一眾影迷走進尖沙咀大街小巷，解構舊日港產片風光背後的插曲及鮮為人知的故事。

是日的導賞團以天星碼頭作為起點。平日早上的尖沙咀，街上仍佈滿人來人往的各國遊客，把手機對着維多利亞海拍下一張張照片。倒帶返回60年代的香港，在那個年代，除了啟德機場外，尖沙咀的海港碼頭便成了舊日走出國際的出口，不少港人在此乘搭客輪出發外遊、留學。當中有位巨星的故事亦是從這裡展開。

尖沙咀平日早上遊客亦不少。（黃文軒攝）

李小龍入港威戲院睇《唐山大兄》

1959年，李小龍於九龍倉碼頭（九龍尖沙咀西部海旁）登上客輪，遠赴美國留學。後來他獲得香港嘉禾電影公司鄒文懷賞識，1970年回港主演《唐山大兄》。帶領導賞團的活現香港創辦人陳智遠說：「那時鄒文懷與李小龍偷偷地到尖沙咀港威戲院（現已結業）與觀眾一起觀看午夜場，原打算試試水溫，怎知觀察全場喝采。」自此，李小龍便踏上國除巨星之路。

《墮落天使》場景分兩間麥當勞拍攝

離開碼頭，前往廣東道，再轉入北京道，便開始走進了王家衛的電影世界。說到香港電影，不得不提王家衛。王家衛住在尖沙咀，他拍過的《墮落天使》及《重慶森林》均取材於尖沙咀。北京道一家位於地庫的麥當勞，正是當年《墮落天使》取材之地。電影講述黎明與莫文蔚在麥當勞裏相遇，之後發展一段霧水情緣。原來這個電影場景有一個「秘密」，陳智遠說：「這套電影所拍攝的麥當勞，外面是北京道這間，但內部的拍攝場景，其實是星光行的麥當勞！」

從北京道麥當勞再前行幾分鐘，離遠已望見《重慶森林》取景地重慶大廈。《重慶森林》當年只花費兩個月時間拍攝，王家衛即興的拍攝風格也在電影中展現。陳智遠說，當年戲中有一角叫陳萬雷，為「重慶招待所」內的職員，原來真有其人。「該演員真人都是叫陳萬雷，本職亦是招待所的職員，王家衛是即興地找在地的人參與演出。」當年已被稱為「香港聯合國」的重慶大廈，因《重慶森林》播映後大受歡迎，更引來荷里活片《特務戇J》續集到重慶大廈天台拍攝追逐場面。

除了重慶大廈成為荷里活電影的取景地外，半島酒店亦早於60年代已成為荷里活電影的取景地。1974年上映的《鐵金剛大戰金槍客》就講述占士邦到半島酒店追擊敵人的情節，當中元秋原來也曾出演；另外，較近期上映的《蝙蝠俠－黑夜之神》同樣在半島酒店天台，拍攝陳冠希和摩根費曼坐直昇機出入的場景。

將電影當作窗口

是次尖沙咀電影導賞團由新世界發展旗下的星光大道管理有限公司與活現香港合辦，導賞團由一眾熱愛電影的影迷共同策劃，又找來影評網站「電影朝聖」的Gary Wong合作，陳智遠說整個籌備過程需時半年，陳智遠笑說：「像是查案一樣。」他們與團隊親自到每個地方實地考證，又翻查各個導演或演員的訪問，拼拼湊湊舊日演壇大事，將電影場景活現於影迷眼前。

港產片在70、80年代輝煌一時，現時卻似乎大勢已去，在此時回望歷史，是不是一種懷舊？陳智遠說，辦導賞團的目的並不是要懷緬過去。「我們可以將電影當作是窗口，從窗口可以再對比舊時與現在，其實會有新的驚喜及視野。雖然今時今日的港產片沒有以往般有影響力，但每個時代都有它的故事要說，沒有分哪個較輝煌，或者衰落。」

是次尖沙咀電影導賞團由新世界發展旗下的星光大道管理有限公司與活現香港合辦。（黃文軒攝）