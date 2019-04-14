【烈火青春】年輕時曾當新聞官　填詞人周耀輝：那是最蒼老的歲月

1988年電影《烈火青春》上映了這樣的一幕：Pong（湯鎮業）與Kathy（夏文汐）一對青春男女，在深夜的電車上纏綿不休，旁若無人，連鄰近的乘客見了也要迴避三分。電影最後備受社會各界抨擊，上映一日後就被勒令停映，卻令該電影成為當年青春的代名詞。 廿年後的今日，與林夕、黃偉文被外界並稱「香港三大詞人」，現為香港浸會大學人文及創作系副教授的周耀輝，在電車上大談自己的青春歲月。他大學畢業後曾當過六年政府新聞處官員，他說那是自己最蒼老的歲月；相隔半生，今年58歲的周耀輝倒認為現在風華正茂：「青春好玩，成熟好悶。」如電影一樣，他的青春正在熱烈進行中。

回歸二十年，香港社會誕生了不同的關鍵詞，香港大學現代語言及文化學院教授朱耀偉編製了《香港關鍵詞：想像新未來》一書，就香港關鍵詞向各界收集文章結集成書。周耀輝是其中一位作者，他所選擇的關鍵詞是：青春。今天，眾人坐在電車上，周耀輝與唱作人Serrini、編者朱耀偉，以及兩位快將畢業的港大學生大談自己的青春時代。他們的青春模樣是如何？先由周耀輝說起。

香港大學香港研究課程邀來朱耀偉教授、周耀輝、唱作人Serrini及兩位兩位快將畢業的、在港大主修香港研究的同學，眾人一同在電車上，大談自己的青春時代。（黃文軒攝）

昔日的模範生：我小時候沒有青春

香港有三大詞人，分別是「多情」的林夕、「摩登」的黃偉文，至於周耀輝，別人則說他「另類」。他中學於英華書院就讀，畢業於香港大學英國文學及比較文學系，1989年發表第一首填詞作品，1995年寫下由黃耀明主唱的《萬福瑪利亞》，歌詞寫著「願每天青春直到不能」，反映了他對青春的看法。他2005年從荷蘭回流到香港，及後在浸會大學任教，他曾以「青春」為題，要學生作一份填詞功課。



今天愛把青春二字放於嘴邊，他卻說年少時說與「青春」毫無關係，「小時候我很老派，是一個模範生。模範生是一個機器人，循規蹈矩、滿足別人的要求，這樣的人怎會有青春？」

願每天青春／直到不能／無論有沒有發生／願每一分鐘／奪魄銷魂／隨日與夜我變身 1995年 《萬福瑪利亞》－黃耀明

說起他成長的年代，周說：「那社會環境是異常的公平，大家起步點差不多。」（黃文軒攝）

畢業後首年買居屋 典型獅子山精神

回首從前，周耀輝一直覺得，他的故事正正體現了獅子山下精神－－他剛從內地來港時，一家人居於獅子山下的老虎岩徙置區，循規蹈矩渡過整個求學時代，直至大學畢業後，便立馬投身公務員行列，當了六個月的政務處（現民政事務處）的行政主任（EO）。畢業後首年隨即購入居屋。後來他轉往政府新聞處任職新聞官，時光飛快，公務員一當便六年。「我單親、家裏窮，又只有一個兒子，那個年代，人人都什麼也沒有，大家一起去拼搏，是一種積極向上獅子山精神。」

個個個個個／樣樣樣樣樣／處處也是這些／並沒第二樣／處處也是那位／就是大時尚／上網上學上面上／號令在上萬眾高唱／一齊一齊的成長／一模一模就這樣／一年一年就快睡著 2018年 《模》－一群少女

周耀輝大學畢業後，便立馬投身公務員行列，當了六個月政務處的行政主任（EO），外人看來是鐵飯碗，他卻說那是他人生中最老的階段。（黃文軒攝）

當公務員六年 最蒼老的日子

當公務員的日子，正是人生最應該青春輝煌的二十餘歲，但對周耀輝來說，那卻是他最「蒼老」的時光。那時公務員的午飯時間較長，同事們也習慣集體外出午膳，坐在叫小炒的餐廳裏同檯食飯，同事叫上周耀輝一起，他渾身不自在，「作為新同事，你可以不去嗎？不可以，因為你要合群，那樣吃法你會肥的！好恐怖。」他說那些年人人如倒模一樣，每日打扮得整齊得體。「我經常將我打政府工時的一張相片給我的學生看，個樣好老㗎！」

「你不能說我50幾歲人就沒有青春，我不服氣！」 周耀輝

「青春不應被鎖定在某一個時間」

如果說周耀輝前半生是模範生，那他後半段人生就是青春開端。前幾年踏入杖家之年，他才開始醒覺，「你不能說我50幾歲人就沒有青春，我不服氣！」他語帶不憤地說。電影《奇幻逆緣》講述男主角班傑明哇哇落地時，竟為一名生理年齡為80歲的老嬰兒，隨着時間過去，年紀漸長卻日漸青春活力。把人生倒過來活，不依時間老去，仿佛就是周耀輝的寫照。

席間，兩位來自香港大學修讀香港研究的大學生與周耀輝對談青春。對於三年級生盧穎欣而言，青春是與年少時與家人到冒險樂園玩；對四年級的梁悟心來說，青春是曾經儲起雜誌《Yes!》的明星雙封面、一疊疊的「Yes卡」，還有期待連載漫畫冊《CO-CO!》出版的日子。人常以「空間」劃分青春，但周耀輝認為，青春不應被鎖定在某種年紀，「談冒險樂園，就仿佛身處一個空間，那個空間鎖定了在年幼時，但我不服氣。雖然那個空間已經消失，我們仍會響往那種樂趣，可以在某個時間再次釋放出來。」

活動最初在電車上舉辦，原是朱耀偉對1988年上映的電影《烈火青春》在電車中的一幕尤其深刻。（黃文軒攝）

90後大學生：不懂青春，只懂跟隨

電車一直從上環西港城站駛至北角春秧街總站，再徐徐折返起點，沿途風景還未來得及細看，不經不覺間已到電車之旅的尾聲，旅程轉眼即逝，與青春大概相似。四年級的梁悟心快要畢業，他提及青春時有點靦腆，總覺得青春消失得很快，三年級的盧穎欣也深有同感：「這代年青人的青春很短，家長、社會的期望一下子施加到青年人身上，我們從來沒有試過為自己做些什麼，只學會跟隨社會步伐，學會功利主義、實用主義，我們不懂得如何青春。」

大好年華的大學生說自己不懂得青春，是哪裡出了問題？「這幾十年香港一直在老化，無論在財富分配、社會福利、稅制，醫療及教育上都出現很大的不公，令香港比我們這個中年人更加蒼老。」周耀輝無奈道。在我城的人活得很累，人們於是懷舊，想捉緊從前香港的輝煌美好，結果帶着一切舊事物的人，終究連自己也一起老去，城市也逐漸衰老。1997年香港主權移交中國那天，詩人洛楓發表了一首詩作，內裏寫道：「當這個城市開始蒼老，我們還可以年輕多久？」

四年級的梁悟心即將畢業，現正二十出頭的他，想起自己的「青春年代」顯得略為青澀。（黃文軒攝）

「青春不單只是個人的事，而是大家如何可以讓城市都青春起來。做些不事生產的事，其實已經是一種對抗，對抗那個用金錢效率來量度我們的時代。」 周耀輝

保持青春是聚焦自己

當公務員成了周耀輝最蒼老的日子，現今卻成了年青人趨之若鶩的職業。是否意味着年輕的資本也將逝？周耀輝反倒想以「青春」對抗蒼老心態：「我自己保持青春的方法，是當你看到那些無能為力的事，與其聚焦於他人，倒不如看回自己，我去教書是其中一種方法，那我做人會做得有力一點。」

說到底，要令城市再次青春，最後還是落回個人層面，「我懷疑，若我們夠膽去爭取多點自主，城市便會開始轉動。」他續說：「青春不單只是個人的事，而是大家如何可以讓城市都青春起來。做些不事生產的事，其實已經是一種對抗，對抗那個用金錢效率來量度我們的時代。」

有人謂，結婚是愛情的「墳墓」，對周耀輝來說，結婚也是青春的「墳墓」。「我們對於愛情的想像可能是，很多邂逅、一見鍾情等等浪漫的事，但另外一種關於愛情的景象，就是婚禮。結婚是一個來勢洶洶的成年禮，你結了婚，一下就成年了，代表你變成了大人，什麼也不用再做、不要再玩了，但是青春就是要『玩嘢』！」周說。青春就是要玩嘢，而他至今仍未婚。（黃文軒攝）

在社會大洪流裏，人要面對不安，要繼續青春，有沒有最佳藥方？我們沒有答案，面前兩位年青人只能答「唔知」。周耀輝曾在舞台劇《剎那間的烏托邦》填過一首歌－－《模》，歌詞寫下：「趁我們還有青春，趁青春還有我們。」他認為，當人敢說「唔知」，便有無限可能，那是最大力量，「我小時候怎麼會想到我現在會變成這樣？那我就會得到希望。」