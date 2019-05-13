上水平日塞滿居民和自由行，市民已嘆擠迫難捱。如今政府打算在上水多建七幢公營房屋，料增15000人口，上水勢將爆上加爆！起樓計劃推出已有一段時間，並將在5月29日在城規會討論，一眾街坊反應驚訝，表示毫不知情，更有居民指平日放工已經要塞兩小時車才回到家，若然再添萬人，後果不堪設想。

上水擬建屋供15000人居住 1月獲區議會通過

截至2019年3月底，房委會收到約有146 300宗一般公屋申請，一般申請者的平均輪候時間升至5.5年高位。基於社會對公營房屋之需求，政府計劃在上水第4區、30區、寶石湖路東面，和粉嶺馬會道四幅用地改作公營房屋發展，上述發展作公營房屋的土地預計於2025至2028年分階段完成，落成後將提供約5300單位，可入住約15000人，有關修訂建議於今年1月獲區議會地區小型工程及環境改善委員會支持。城規會由今起至5月29日進行公眾諮詢，了解市民對更改上述土地用途作住宅之用的意見。

紅色所指的範圍是打算興建房屋之用地，而藍色箭嘴所標示為擬建行人天橋的位置，區議員擔心興建天橋後，連同即將入伙的寶石湖邨，四座屋邨連接通往地鐵站，將會造成逼爆地鐵站的情況。（區議會文件）

改地地皮一：上水第30區（深港中心旁）

地盤面積約1.4公頃，地積比率住用約6倍，非住用約1.5倍，有關地段擬建共3座不高於40住宅樓層，建成後提供單位數目約2000個，主要設施有公共運輸交匯處、社區會堂、安老院舍、展能中心及幼稚園等，私家車位約80個和單車位約170個，零售設施有約400平方米。

深港中心旁有一個停車場和一片草木，打算改變用途作住宅之用。（廖俊升攝）

改地地皮二：上水第4區（劍橋廣場旁停車場）

地盤面積約1.1公頃，地積比率住用約6倍，非住用約2倍，有關地段擬建共3座不高於40住宅樓層，建成後提供單位數目約1500個，主要設施有郵局，私家車位約70個和單車位約140個，零售設施有約700平方米。有關位置位於火車路旁，火車經過時發出大量噪音，而在毗鄰的工廠大廈亦會發出聲響，日後居民遷入可能會受到影響。

擬改地地皮三：寶石湖路東面用地（九巴巴士廠）

擬改地之位置於現時的巴士廠位，地盤面積約1.4公頃，地積比率住用約6倍，非住用約1倍，有關地段擬建共2座不高於40住宅樓層，建成後提供單位數目約1800個，主要設施有幼稚園，私家車位約150個和單車位約160個，零售設施有約3000平方米。

區議員指，根據大綱圖顯示，九巴巴士廠擬劃作公營房屋用地。（廖俊升攝）

上水居民表示驚訝：「唔講都唔知！」

相關發展計劃與大綱圖於本年一月區議會會議中悄悄通過，然而記者問了三位上水居民，他們均表示毫不知情。上水居民張先生表示，若然再起七幢房屋，北區將必逼爆，「一定頂唔順，天橋𠵱家已經好爆，同埋好多水貨客，上水本身唔夠位行。」每朝早搭巴士上班的李先生最關心是區內交通，他表示如果現時交通配套不作改善，將會大大加深區內道路壓力，「都幾大鑊，𠵱家已經塞得好勁，（放工）要塞兩個鐘先返到上水。」而對於有關計劃已獲區議會支持，他就表示「唔講都唔知！」

李先生憂再有15000人入住上水時會更加塞車。（廖俊升攝）

粉嶺居民指非高峰時間都上不到火車

家住粉嶺的柯小姐平時也不時到上水區，她向記者表示現時北區已經非常多人，她非常擔心起樓之後會一爆再爆，甚至影響到乘車的情況，「平時唔係高峰時間（peak hour）地鐵站都已經好爆，上唔到火車。」她同樣未曾聽過有關起樓的計劃，「仲起到咩？好似都冇公布咁……」

劉其烽向粉嶺居民柯小姐講解建屋計劃時，柯小姐就表示對此事毫不知情。（廖俊升攝）

區議員憂上水塞車問題加劇

北區天平東區議員劉其烽表示，起樓之後最擔心是道路網不勝負荷，「上水本身已經成日塞車，就算小小問題都大塞車，再起七座樓加兩萬人，恐怕他日會更差。」他解釋，新入伙的居民若要出市區，主要交通都是巴士和港鐵，但是如今巴士已經不夠班次，而現時要搭港鐵都不容易，很多自由行會經羅湖搭港鐵來港，或打亂整個北區交通，「上水上唔到，粉嶺更加上唔到，影響整個北區居民生活。」

現時上水轉車站集中了通往新界和九龍各處的巴士，現時車站已經大排長龍，區議員指若再增加人口，加重車流量的話，影響不單是北區，更影響到其他區的交通情況。（廖俊升攝）

批政府將北區「塞得就塞」

劉其烽續指，隨著新界東北發展計劃，古洞北及粉嶺北將會遷入約十七萬人，再加上現時發展中的新公屋，未來或有二十幾萬人搬進北區，他批評政府將北區「塞得就塞」，就如有地就要起，漠視社區承受能力。「如今西鐵已經飽和，日後仲要將北環線駁去屯門西鐵，根本解決唔到問題，而係20萬人入嚟住谷爆西鐵。」

根據2016年中期人口統計，北區人口為315270人。(廖俊升攝)

「影響是一環扣一環」

北區區議會地區小型工程及環境改善委員會委員張京樑就表示，明白社會對房屋需求大，但不同意將所有房屋起在北區，他指在沒有新交通配套底下，而東鐵線又由12卡轉9卡，接納大批居民是將人們生活質素整體拉低。「早上上班時間愈嚟愈早，因為要好早去到先上到車，出市區工作嘅人休息時間已經好少，所有事是一環扣一環咁影響落去。」