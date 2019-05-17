「齊天大聖」玩轉天水圍　再現身西鐵站　網民：幫佢買張車飛

天水圍近日迎來「稀客」，驚喜地出現在區內不同地方。牠便是「齊天大聖」，走遍天晴邨及慧景軒、天盛苑等地方後，今(17日)早再有市民於天水圍西鐵站見到牠的蹤影，更開玩笑地稱「大聖」想搭西鐵回家，但沒有八達通入閘。

一隻馬騮在天水圍西鐵站直行直過，完全不怕人。（周永勤提供圖片）

元朗區議員周永勤稱，今早8時許，其辦事處的職員於天水圍西鐵站見到馬騮，牠從地面爬水管上到天橋位置，然後站在天橋觀察了一會兒，才從門口進入了西鐵大堂位置，其間牠是直行直走，完全不怕人，走到入閘機前停了下來，周永勤笑稱，馬騮於天水圍「玩咗幾日，想搭西鐵返屋企，但冇八達通入唔到閘。」有網民於周永勤的社交網站留言，叫他幫「齊天大聖」買張車飛。

周永勤表示，今早不少乘客見到牠，但沒有感到驚慌，反而有不少乘客停下拍照。而自上周日(12日)起，已不斷收到天水圍居民舉報有馬騮出現。

事實上，上周六馬騮已於天水圍美湖居、麗湖居等地方出現。周三(15日)時 ，有一隻馬騮在天晴邨及慧景軒出現，並不斷於大廈的外牆遊走，最終被漁農署職員捉拿。原本以為事件可告一段落，昨日再有馬騮於)天盛苑出沒，惟漁農署到場前，牠已逃去無蹤。