【中西區講呢啲】半山美麗臺重建打樁　民居牆壁現裂痕、馬桶裂開

半山西摩道美麗臺自2016年被恒地收購，去年開始進行重建打樁工程。有當區區議員指，地盤附近舊樓懷疑受美麗臺地盤打樁工程影響，有居民指住宅室內出現裂痕，而議員辦事處亦出現裂痕導致滲水。

打樁期間曾接到近10宗室內裂痕投訴

中西區區議員鄭麗琼指，美麗臺地盤自2018年起開始打樁工程，除了影響居民生活作息之餘，甚至令附近樓宇室內出現裂縫。她指自打樁工程開始以來，就接到近10宗鄰近居民投訴，指居所內出現幾條如「頭髮絲」般幼的裂痕，擔心樓宇受打樁工程影響而有倒塌危機。

鄭麗琼的議員辦事處位於地盤附近，她指自己辦事處亦懷疑受打樁工程影響，洗手間的水箱在打樁期間出現裂痕而滲水，現時已修補妥當，不過牆身仍有細微裂痕。她曾聯絡過屋宇署派員上門視察，獲職員告知樓宇沒有即時危險，其後又派負責打樁的工程公司為街坊上門觀察，「工程公司說樓宇太舊，無法處理，亦不能證明樓宇因打樁而導致出現裂痕。」

屋宇署在回覆區議會文件時表示，署方有嚴謹的監管制度，會按《建築物條例》監管工程安全，確保符合批准圖則及條例規定，以保障工程及公眾的安全。

上環有不少高樓齡的建築物。（資料圖片）

區議員要求重建地盤讓出行人路

美麗臺原為一座樓高10多層的住宅，收購歷程近10年，早年被恒地牽頭收購重建。鄭麗琼估計，地產商重建時起碼興建一座樓高30至40層的住宅，屆時人口即將上升，對道路或交通需求均會增加。她要求發展商縮小建築面積，讓出土地作行人道路（Set Back），方便區內居民走動。「西摩道應該百幾年前就興建好，現在美麗臺對出馬路闊度不足100米，如果多了人，巴士候車或行人路上都應配合加闊，不少左右鄰里都有這個訴求。」不過屋宇署在回覆區議會文件時就指，不便透露業主有否擴建行人路，而鄭麗琼就表示，以往區內有重建項目，她均有要求業主讓出土地作行人路，自己亦會繼續向恒地追問有關詳情。