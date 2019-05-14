【中西區講呢啲】橫額太近行人過路處禁懸掛　區議員：難發放資訊

橫額為區議員向社區發放資訊的其中一個重要載體，不過有中西區區議員指，上任後突被地政署收回其中4個位於荷李活道的橫額展示點，而署方至今仍未就此向她提供其他位置展示橫額，令她難以向居民發放地區資訊。

中西區區議員伍凱欣表示，2015年上任後獲分配的橫額展示點中，包括荷李活道近荷李活商業中心的4個展示點，惟早前收到地政署通知，指較早前分配予她的4個橫額展示點太靠近行人過路設施，故需收回。根據地政總署發出的《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》，行人過路處為禁制展示區，不過前任區議員何俊麒十多年來，於有關位置懸掛橫額亦未遇上問題，令她質疑署方為何突然「執正」：「該行人過路設施早於2006年已落成，如地政署要『執正』，為何不一早執？」

中西區區議員伍凱欣於荷李活道獲分配數個橫額展示點。(李穎霖攝)

地政署收回有關橫額展示點時，曾口頭向她承諾，將提供其他橫額展示點作補償，惟至今仍未收到任何消息。「因為懸掛橫額需由地政署發出的編號，但現在我沒有這些編號。」白白失去了4個橫額展示點，令她覺得發放地區資訊變得困難：「而區議會換屆選舉即將舉行，到時我們又不可以掛橫額。」

伍凱欣指早前獲地政署通知，指部分橫額展示點近行人過路處，屬禁制展示區。(李穎霖攝)

地政總署就事件向區議會作出書面回覆時指，署方於2003年實施指引時，有關路段尚未設行人過路處，並非禁制展示區，故當時於有關行人路欄杆上設置7個橫額展示點，惟署方於2018年10月首次收到市民投訴，才發現運輸署在2006年於荷李活商業中心及中環麗柏酒店對開路段，加上了輔助行人過路的設施。署方指得悉有關工程後，基於道路使用者的安全，已安排受影響的議員搬遷展示點。地政總署又強調，已要求運輸署及路政署，如日後有道路改善工程會影響到橫額展示點，需適時通知地政總署，以避免同類事件再次發生。

伍凱欣現時已將有關禁制展示區的橫額撤走，惟地政署至今尚未向她提供其他位置。(李穎霖攝)

伍凱欣亦提到，曾於宣傳地區活動的橫額上，加上活動所需的費用，卻被地政署的職員告知，橫額上不可有非牟利活動的收費展示，質疑為何可辦非牟利收費活動，卻不可以在橫額上展示收費：「非牟利地區活動有時也要收取導師費、旅行團的成本。」

不過，據《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》，路旁宣傳品不可宣傳任何商品、收費服務、或任何收費活動，如地政署職員接獲違規投訴，或地政署及食環署進行聯合行動時，實地鑑別宣傳品未有遵照指引，便會由食環署移走有關違規宣傳品，食環署會根據《公眾衞生及市政條例》，向有關人士追討移除費用。然而，伍凱欣認為此做法會令她們難以發放全面資訊：「這樣市民就有疑問，要再打電話到辦事處查詢，多了一個步驟。」