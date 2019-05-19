【長洲KOL】聚街坊、拯救貓狗　「長洲足跡」版主拍下小島美麗事

「強哥，早晨！」長洲康蘭餅店的老闆郭予泉微笑着跟林潤強打招呼，「早晨！我帶了個記者來做採訪，她想進去拍幾張照片。」記者走進店裡時，有市民也跟着進去，被郭老闆攔截在門外：「其他人不可以進去。」跟着林潤強，猶如拿着一張長洲通行證，任何「閒雜人等，不可內進」的地方都可以暢所欲遊。 本身是攝影師的林潤強以前居於市區，搬進長洲的17年過去，他儼如長洲的「地膽」，同時他也是Facebook專頁「長洲足跡」的版主，專頁有近二萬個讚好。他帶點小驕傲說：「幾乎所有有Facebook帳戶的長洲居民都有讚好我的專頁。」為甚麼？「大概他們認同我的方向——做人最緊要開心。」 攝影：黃桂桂

飄色巡遊藏明爭暗鬥

訪問這天剛好是太平清醮前夕，林潤強說要帶記者看看長洲居民如何準備太平清醮，記者拿着相機，他也拿着相機。進入北社街時，剛好看到有小朋友在彩排翌日的飄色巡遊，林潤強馬上導遊「上身」。原來飄色巡遊由長洲各街坊會派員參加，表面上是慶典，暗地裡各街坊會會互相比較，「鬥邊個最靚、最有話題、最多人鍾意」。以前街坊會的飄色主題未有透明度，有街坊會會派臥底到另一街坊會打聽，現時透明化後，便只能靠實力「打敗」別人，「是良性競爭，今年輸咗，下年就做好啲。」

因為太太一場病 從市區遷入長洲

林潤強一邊說，一邊好像遊客一般拿着相機拍照。原來，林潤強以前是攝影師，本來居於市區，後來遷入長洲並創辦專頁「長洲足跡」，這要由太太的一場病說起。

2002年，林潤強的太太患有重病，為了讓太太好好休養，他們便雙雙退休，由市區遷入長洲，一住便是十七年。「喜歡長洲的山明水秀、人傑地靈，這裡交通方便，鄉里情誼濃厚，是退休的不二之選。」林潤強每天除照顧太太的起居飲食外，便是拿起相機，紀錄長洲的點點滴滴。在長洲約三平方公里的土地上，北至北眺亭，南至張保仔洞，都留下了林潤強的足跡。

林潤強每天除照顧太太的起居飲食外，便是拿起相機，紀錄長洲的點點滴滴。透過拍照，令他融入長洲人的生活。

意料之外的「爆紅」

原本，他所拍的照片都保存在相機的記憶卡內，直至2013年，他在中環一間診所等候醫生期間，無意翻閱一本在1947年間，一位德國女攝影師Hedda Morrison從高處拍攝長洲碼頭海傍街景的黑白照片，頓覺眼前一亮，慨歎自己自2002年開始拍攝長洲，卻總覺美中不足。於是他靈機一動，在Facebook上成立專頁，紀錄長洲的實時面貌，由於自覺是踏着前人修下的道路，故取名為「長洲足跡」。

專頁成立之初，只為分享自己拍攝的長洲照片，詎料照片引起長洲居民的注意，追蹤者與日俱增，至今已有近2萬個讚好，大部分為長洲居民及一些已移居海外的長洲人。專頁亦意外成為長洲居民的通訊網絡，但凡有貓狗走失、尋人、警方呼籲等，事無大小均會在專頁上分享。

發起搜救行動 成功拯救瀕亡小狗

林潤強最記得八年前，一隻剛由狗義工帶至長洲交給領養家庭的小狗意外走失了，領養家庭在「長洲足跡」上發帖，引起居民關注，林潤強便在專頁內發動了一次大規模的搜救行動，島內島外有近數十名義工參加，循水陸兩路持續搜尋了一個多月，終於在長洲西邊一處人跡罕至的石縫中找到牠，當時小狗瘦骨嶙峋，奄奄一息。林潤強憶述，「小狗被救出的那一刻，義工們激動得抱頭痛哭」。

自創長洲貓狗地圖 收益全數捐出

喜愛動物的他為保護長洲的流浪貓狗可謂不遺餘力，2015年，他製作了一本小冊子《長洲足印》，放在島上八個地方寄賣，教導遊客認識長洲的風土人情及小店，書中夾有一張「訪店狗尋舖貓」的地圖，介紹島上小店的「寵物店長」，深受遊客歡迎。林潤強更把售賣書本的收益，全數撥作照顧長洲流浪貓狗之用，為牠們購買食物及建造棲身之所。

被批報喜不報憂 林潤強：我同意

林潤強覺得世界並不美好，問題叢生，謾罵爭拗無日無之，因此「長洲足跡」訂立的方向是只發表正面、美麗的圖片及事物。以新渡輪為例，由於長洲人出入都依賴新渡輪，但凡出現意外或班次不準，新渡輪都首當其衝成為指責的對象，「依家興鬧人，做得好唔好都鬧，但我鍾意讚人，例如新渡輪翻新廁所，我會讚靚。因為我相信要改善問題，讚賞比咒罵來得有效。」但這樣的信念令他的專頁被人批評為「報喜不報憂」，林潤強坦然表示：「我同意。」

林潤強說，由於長洲人出入十分依賴新渡輪，因此一有意外，新渡輪便成眾失之的。

遊客太多 打破長洲的安寧

憂，是由於長洲再美，總有她為人垢病的地方。林潤強說最為長洲人不滿的，便是遊客太多，擾亂居民原本安逸的生活，「每逢假期，長洲便會擠滿遊客，乘搭新渡輪的人龍排得很長，以致居民有時上不了船，自然怨聲載道。」另外，太平清醮期間，按傳統需齋戒三天，餐廳亦會停止售買葷食，但近年有食肆為迎合遊客口味，會破戒提供葷食，引來不少長洲居民的不滿，認為是不尊重傳統。

刪負面留言 「社會太多負面嘢」

「長洲足跡」作為地區專頁，是否有責任說出長洲不為人樂道的一面？林潤強說，他的專頁是不夠全面，但現在已經有很多批評別人的壓力團體，「長洲足跡」有另類功能，「好多專頁都鍾意鬧人，但我唔批評人，專頁唔准講粗口，如果有人指名道姓鬧人，我就會刪除他們的留言。」他說他是「鴿派」，是溫和派，「社會已經有太多負面嘢，唔需要多我一個。」