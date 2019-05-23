【灰姑娘椅】港島豪宅保安椅半夜被消失　程展緯：勞工沒尊嚴　　

勞工處去年制定《站立工作和服務櫃檯設計指引》，建議僱主在環境及工作允可下須向僱員提供椅子坐下休息。但早年發起「椅子運動」的藝術家程展緯就發現，有位於港島豪宅地段的物業，其保安崗位只在日間提供椅子，但到凌晨12時椅子就會消失，直至早上6時才會出現，期間保安員須站立工作。程展緯批評管理公司作法有違指引，「本來空間有足夠的位置擺放椅子，為何晚上就要取走？管理層有沒有想過員工的感受？」 攝影：鄧栢良、頼南秋

椅子晚間「消失」6小時

藝術家程展緯自2007年開始推行「椅子運動」，他曾為大型超市收銀員、博物館、圖書館職員爭取椅子令其可以坐下工作。他近日接到保安員反映指，在「羅便臣道80號」住宅的般咸道入口處，有一個定點保安崗位，日間設有一張椅子供保安員坐下，惟晚上12時就會消失，直至早上6時才會再次出現。記者聯絡該名鄧姓保安員，他指夜更主管會故意在晚上收走椅子，而不少同工認為晚上無椅子做法不人道，當中亦有長期病患的員工，因無法坐下而感到吃力。

在「羅便臣道80號」住宅的般咸道入口處，有一個定點保安崗位，日間設有一張椅子供保安員坐下，惟椅子晚上12時就會消失，直至早上6時才會再次出現。（受訪者提供）

程展緯就此曾向該管理公司聯絡，但對方首次回應態度強硬，又回應指「問過員工覺得沒有問題」。「本來的空間有足夠的位置擺放椅子，為何晚上就要取走？」程指，管理公司這樣對待員工，有損勞工尊嚴及價值。「雖然無法確定管理層是否因為擔心員工打瞌睡而取走椅子，但他們這樣做，沒有考慮過員工的感受。」程就此去信管理公司，要求其在夜間向僱員提供椅子，確保勞工休息權利。

管理公司稱不斷檢討員工工作設備

記者於21日到上址視察，剛進門時就見到保安員坐在椅子上，眼見記者查詢才站起來詢問去向。記者在表明來意向其查詢上述情況，但保安員沒有作回應。記者於凌晨再訪上址，發現椅子仍留在原位。據悉，採訪當日管理公司已接獲程展緯的投訴，並已立刻向夜更保安員安排椅子。記者向該物業的管理公司查詢，管理公司發言人口頭表示，目前已為夜更保安員加設椅子；又於書面回覆時補充，公司不斷檢討管理政策及員工的工作設備，亦會確保當值保安職員於不同崗位上均有足夠的作息時間。

「羅便臣道80號」為摩天大廈，屬豪宅樓盤，由南豐集團發展，新卓管理公司負責管理。樓宇標準戶共有252伙，複式戶則有12伙。（鄧柏良攝）

程展緯：做法沒有考慮員工感受

事件暫時告一段落，程展緯樂見管理公司改善政策，但認為這次事件只是冰山一角。他過去接觸過不少勞工個案，發現管理公司不向保安員提供椅子的情況普遍，在社會推動站立自主還有漫漫長路，「管理公司以這樣的方法去對待一個成年人，勞工還有沒有尊嚴？這次事件還是一個有規模的大企業，我對此感到極之失望。」

勞工處於去年制定《站立工作和服務櫃檯設計指引》，指引建議若工作可以坐著進行，而工作環境亦容許坐著工作，僱主則須提供合適的工作座椅，讓僱員能坐著工作，以減少服務櫃檯員工因站立工作而造成的健康風險。而根據《職業安全及健康條例》(香港法例第509章)，僱主有責任合理地在切實可行範圍內，確保僱員的安全及健康。

程展緯2007年為藝術館保安員爭取第一張椅子，目的是平衡職場上的權力不平等問題。（資料圖片／顏寧攝）

提供椅子是提供自主權

去年程展緯曾與勞工處副處長相討站立問題，他稱當時曾獲副處長告知，僱主在考慮是否向僱員提供椅子時，不應從僱員站立時間長短上考慮，而是應該視乎工作空間大小，而決定能否提供座椅。以是次案件為例，「如果早上有提供座椅，就證明了該位置有足夠空間能增設座椅，那為何晚上要故意拿走呢？」他強調，職安健的本質，是談人的尊嚴，「這種取走椅子的方法十分奇怪，做保安員是否就沒有勞動的尊嚴？管理公司有沒有尊重過他們作為勞工的尊嚴？是否請了他們回來就可以任用？」

藝術家程展緯多年前發起「請給保安員椅子運動」，為不少勞工階層爭取了一張椅子，也爭取了一份尊嚴。（資料圖片）

2007年，程展緯首先為了長期站立而導致勞損的勞工爭取一張椅子，為了替勞工爭取休息權益而發起「椅子運動」；十多年過去，他說現在爭取椅子，是爭取一種自主權，「向僱員提供椅子，讓僱員能夠決定何時坐下、何時四周巡視，如果沒有座椅，其實等於強逼他們站立，似是一種懲罰。如果管理層將心比己想一想件事，坐在公司的白領們，如忽然取走椅子要你站着工作一個鐘，你又會否感到被侮辱？」