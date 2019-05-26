【01驗區】葵翠邨一年壞𨋢百次　黑仔居民三度被困　騎呢窗阻晾衫

兩幢式新屋邨葵翠邨入伙僅僅一年，大廈升降機經常故障，十個月內曾發生117次故障，故障時間超過380小時。屋邨部分單位亦加設了未能隔音的隔音窗，趟門式設計令居民不能晾衫，即使陽光充沛，亦只能在室內晾衫。 街坊輪候了數年才成功「上樓」，對比其他大型新公屋，他們認為葵翠邨社區配套良好，但樓宇及單位基本設備仍有些不足，造成不便，希望改善。社工則批評：「係一啲好細微嘅問題，但就好似塞哂啲街坊入來住之後，冇照顧佢哋需要。」 攝影：徐嘉蒓

一年困三次𨋢 幸未哮喘病發

葵翠邨前身是警察宿舍，改建後在去年4月起陸續入伙，共有約880戶分別住在綠翠樓及碧翠樓。兩樓樓高23至24層，每棟設有三部升降機，但有居民投訴升降機經常故障。葵翠居民小組在4月在邨內進行隨機調查，收集的171戶問卷結果發現，有58位居民曾遇升降機故障，最常遇到升降機門故障、被困升降機內及升降機不停上下。

街坊阿揚認為葵翠邨困𨋢次數多，而且維修保養不足。

62歲居民阿揚過去曾居住在調景嶺公屋十年，只曾困𨋢兩三次，但搬入葵翠邨一年以來，已三次被困升降機內，最長曾被困約半小時。阿揚形容，升降機曾在下降時突然「窒一窒」，升降機只打開了三、四寸。他本身患有哮喘，幸好在三次困𨋢時未有病發，「好彩幾次困𨋢都有打開少少門，仲抖到少少氣，如果完全唔開門，我就會死。」

另一位街坊阿蘭亦指出，有次乘升降機時，升降機未有在原定樓層打開門，而是不停反覆上落不同樓層十分鐘。在入伙初期有裝修師傅曾向她表示，一個月內遇上多次電梯故障，「佢話呢度啲𨋢差到不得了，其他邨都會壞，但未見過新屋邨都壞到咁頻密。」她認為，屋邨新入伙已多次故障，擔心未來會發生更嚴重的故障意外。

故障次數曾是全區最高 十個月壞過百次

據房屋署向葵青區議會提交文件顯示，在5至6月入伙期間，葵翠邨9部升降機（包括平台升降機）曾故障45次，位居同區公屋及居屋之首。安蔭邨同樣有45次升降機故障，但該邨有25年樓齡，且有48部升降機。

雖然在之後八個月，升降機故障次數有回落，但入伙至2月間已發生最少117次故障，其中有19人曾被困，故障時間達381小時52分鐘。

葵翠居民小組社工梁兆隆認為，屋邨基本設備在細節上未能充分照顧居民需要，希望日後能改善，「都係令佢哋生活更好。」 葵翠居民小組希望屋苑可進行全面升降機安全檢查，負責社工梁兆隆表示，街坊曾與房屋署及屋宇署工程師會面，提出升降機問題，署方未有解釋經常故障的原因，但承諾會作出改進。

街坊王小姐帶年幼女兒外出時，要推嬰兒手推車，未能行樓梯至低層乘電梯，只好提早十至十五分鐘出門。

升降機輪候時間長

綠翠樓及碧翠樓每棟有三部升降機，分別只上落低層（1至12樓）、高層（13至23或24樓）及全層（1至23或24樓），每部可載12人或承重900公斤。

街坊王小姐住在13樓，她表示，上落高層的升降機經常不運作、或「飛站」，另一部上落所有樓層的升降機一定要升至頂樓才下降，致經常客滿。她要提早出門，排隊等候入升降機。「我住高層嘅最低層，（升降機）24樓落來13樓，基本上都滿哂，好多時等多部都係冇位。有時我會跑落12樓，因為係低層嘅最高層。但有時要推BB車，就行唔到樓梯。」

梁兆隆認為，一般公屋每層有兩部升降機，但葵翠邨升降機系統設計奇怪，變相令每層只能共用1.5部升降機，如果遇上故障或不運作，每層只剩下0.5部升降機。加上升降機空間小，令居民要花時間輪候。

升降機空間細 放不入擔架床

升降機空間不足同樣為人詬病。阿揚有次在家哮喘病發，需急召救護服務，救護員當時僅讓他坐上輪椅，直至乘電梯到達地下時，才換上擔架床。他述引救護員指，因為升降機空間太小，不能平放一張擔架床，才讓他坐輪椅。「個病人暈咗昏迷咗，點樣令佢坐上輪椅？」

葵翠邨面向公路的單位均安裝了兩層窗戶，外層是只能45度推開的窗戶，內層則是趟門式設計的玻璃隔音窗，底座高120厘米、厚10厘米。設計令居民每次只能打開三分一隻窗，整個人伸出窗外晾衫。

騎呢隔音窗阻晾衫

葵翠邨面向公路的單位均安裝了兩層窗戶，外層是只能45度推開的窗戶，內層則是趟門式設計的玻璃隔音窗。

阿揚指，隔音窗根本不能隔音，「我每日瞓覺都聽到港鐵開廠同收廠嘅聲。」更重要的是，隔音窗擋礙了外層三分二窗戶，他每次只能推開外層其中一扇窗，晾乾少量衣服。

街坊阿蘭則指，窗戶底座高（高120厘米、厚10厘米），她要額外站高，整個人伸出窗外才能晾衫，感覺危險，故索性只在室內晾衫。「唯有係室內開風扇對住啲衫來吹，因為室內太濕會有細菌，又容易病，又要開抽濕機抽下空氣。」