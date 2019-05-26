大埔垃圾桶推新「設計」　錫紙兜裝煙蒂　創意來自七旬女清潔工

曾有街坊自發改造社區公共垃圾桶，用錫紙兜作煙灰缸，一眾清潔工清理煙蒂時，不再需要搬起整個垃圾桶外殼，只要拿起錫紙兜倒掉煙蒂即可。如今民間行動見成效，食環署採用街坊的做法，將大埔十五個垃圾桶改裝，作為改變的試點。一直關於公共垃圾桶設計的藝術家程展緯一直提倡這款錫紙兜煙灰缸，他對新設計表示歡迎，認為可減少清潔工勞損的情況，他又表示這個設計其實是源自一位婆婆。

社區設計見成效 食環於大埔試用錫紙兜作煙灰缸

在過去的垃圾桶設計下，清潔工每次清理垃圾桶煙蒂也要將垃圾桶拿起，倒轉把煙蒂倒出，曾有街坊自製錫紙兜放到垃圾桶煙灰缸，清潔工人清理時只要取出鍚紙兜便可以倒走煙蒂。如今社區設計見成效，食環署在大埔區15個垃圾桶的煙灰缸放置了錫紙兜，便利一眾清潔工人。

食環署在大埔15個垃圾桶煙灰缸加設錫紙兜。（程展緯提供圖片）

程展緯表示，大埔四里現時有十五個垃圾桶作為試點進行有關改動，並研究出三個方案，一是直接加錫紙兜；二是硬兜包著錫紙兜；三是直接用硬兜，他更指食環署再主動研究了兩個方案，「食環署其中一個方案是加條鏈落個兜，另一個不敢肯定，應該是會加鐳射印。所以加起來可能至少有五個方案。」

新設計避免清潔工人勞損

程展緯一直跟進著垃圾桶的設計，他認為這個改動對於清潔工友和垃圾桶都是有利，所以十分歡迎署方的行動。他表示，新設計可避免勞損問題，並可妥善保養垃圾桶。他解釋，現時垃圾桶外殼很重，如果清潔工人要將垃圾桶搬起會感到十分吃力，「有些婆婆身子較矮小，拿起垃圾桶外款可能會過重或到眼，另外如果有污水就會有危險。」而反轉垃圾桶將煙蒂倒到垃圾車內的話，垃圾桶便會遭遇碰撞，並且很有可能會爛，「因為新垃圾桶較脆弱，就算整新垃圾桶都有排先出。」

部分開蓋式垃圾桶可以只搬起外殼，但並非全港普及。（資料圖片／高仲明攝）

設計源自大埔老婆婆

程展緯表示，這個設計其實是源自民間，最早出現於2017年尾，他發現大埔富善邨有一位清潔婆婆用錫紙兜方法，放到垃圾桶煙灰缸，他覺得這個方法其實可行，開始接觸食環署人員，推動有關設計普及化。他最近再與食環署溝通，署方也覺得可以一試，「如果可以的話，就全大埔通用，繼而推至全港使用。希望這15個垃圾桶可以成為試點，全港通用是一個願景。」

實行幾天成效佳 「工友開始習慣」

實行數日，成效又如何？大埔垃圾桶新設計實行了幾天，程展緯一路有作觀察，他留意到改動後的成效不錯，清潔工人也開始習慣這種新方式。「實行第二日有幾個錫紙兜消失了，可能是清潔工人倒垃圾倒慣了手勢，連錫紙兜也倒了。前晚和食環署督察溝通，他也和早、晚更的清潔工作出協調，今早檢查過錫紙兜好齊全，前線員工都要知道怎用。」