【深水埗講呢啲】議員齊撐設墟市增小販牌　主席稱不合常規拒動議

深水埗環境及衛生委員會30日（周四）上午召開會議，討論「小販資助計劃」事宜。會議中各議員均認同應增發小販牌照及在區內覓地設立墟市，惟至會議尾聲，李鄭屋議員江貴生提出動議，遭主席劉佩玉以不符合區議會常規為由，拒絶接受其動議，引來區議員不滿，直斥其「漠視小販需要」。

過去數月，食衛局就重新編配小販攤檔政策諮詢立法會、區議會，不少人批評政府間接削減400多個固定小販牌照，扼殺小販行業發展。深水埗多個區議員均表示同意政府增加小販牌照及設立墟市。食環署代表指，對露天墟市持開放態度，認同應由地區主導，由下而上地進行。又表示如果物色到場地，又得到區議會支持，在不影響食物安全衛生的情況下，食環署會對墟市給予適當的支援。

主席：不接受動議

主席劉佩玉在總結發言時表示，收到江貴生提出的動議，但她表示：「根據區議會常規17條，除非另獲主席同意，否則任何議員如欲提出動議，需於即將舉行會議前十個工作天前通知秘書處。由於該動議為剛剛收到，不符合常規，所以主席決定不接受他（江貴生）的動議。」

區議員：漠視小販需要

結論一出隨即引來議員不滿，批評「連動議內容都唔知就唔畀提」。而江貴生則指，雖然議員對是次議案已大致達成共識，但「議員剛才只是表達意見，提出動議是想深水埗區議會對是次議題有明確立場，令食環署能夠做得更好、有更緊密的跟進。」據悉他提出的臨時動議為「要求制定明確的『小販行業發展藍圖』，以及改善現有墟市及小販區的營運環境」。民協深水埗區議員何啟明批評劉佩玉的決定，是「漠視小販的需要，扼殺小販的生存空間」。

荔枝角中議員袁海文回覆《香港01》查詢時認為，「主席（劉佩玉）處理有問題」，他指是次政府提交的文件，是在開會前七個工作天才交，因此議員根本不可能在十個工作天前提出任何動議。「是次問題的爭議點在於，為何她不考慮接受該臨時動議？」

會議前，深水埗環境及衛生委員會主席劉佩玉（右二）接受請願人士遞交的請願信。（受訪者提供）

關注組：質疑主席是否適當運用權力

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成表示，對事件感到「詫異、驚訝及遺憾」，不理解為何在建制、民主雙方議員都贊成的情況下，主席劉佩玉仍拒絶接受議案，質疑其是否適當運用主席權力。

撐基層墟市聯盟、關注綜援低收入聯盟及深水埗見光墟關注組的街坊將於會議前進行請願，要求食環署在會議上回應區議會要求政府增設小販區及墟市區的動議，並建議食環署及區議會採納民間團體及居民的建議，善用區內大量的天橋底閒置空間，增發固定小販牌照及設立「固定墟市區」，保障基層謀生空間。