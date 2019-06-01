【黃埔鎖車黑洞】磋商成功　六小巴凌晨神秘解鎖　三部仍違泊

記者今（1日）早上重返鎖車現場，六小巴已於凌晨時分解鎖。（鄧柏良攝） 昨（31日）早上有六輛疑因違泊被管理公司鎖於黃埔德定街小巴總站外的2號及6號綠色專線小巴，至昨晚仍未解鎖。今（1日）記者重返鎖車現場，該六輛小巴全部經已解鎖，其中三輛已經駛走，不過仍有三輛小巴停泊原址。現於站頭當值的麥先生指，今早上班回來時，所有車經已解鎖，相信公司於晚上或凌晨時已與有關部門磋商成功。另一站頭負責人蕭先生表示，他正向夜更了解情況，仍未確定公司是否需要繳交320元解鎖費

六輛來往又一城和黃埔花園的專線小巴，於昨（31日）日在黃埔德定街的小巴總站外，被鎖上前轆。消息指，黃埔花園管理處的保安聲稱有人投訴，故在凌晨時分鎖車，事前並無通知小巴公司。黃埔西區議員鄺葆賢表示，曾有居民投訴車輛日間阻路問題，認為服務並非「大晒」。

停泊附近街道 方便司機

公共小型巴士總商會主席凌志強指，因車位不足，多次向運輸署反映無果，大部分小巴晚上都唯有停泊於鄰近站頭的街道，方便司機早上回來取車開工。除了深夜時間，日間交更時分小巴都會於上址停泊以讓司機可交接，凌認為只要泊街沒有影響交通及道路使用者便可，突然鎖車並不合理。

黃埔花園曾發生鎖小巴​事件 管理公司讓步了事

早於12年前，黃埔花園曾發生一次專線小巴被鎖車引發罷駛事件，營運商為捷運的母公司捷輝汽車，負責人當時指事發前一日懸掛八號風球，颱風期間小巴在沒有阻塞通道及阻礙居民下可獲酌情泊於上址，惟早上司機開工時發現11輔小巴被鎖，公司拒交鎖車費發起罷駛，擾攘三小時後管理公司終讓步不收款並解鎖放車。

私家路鎖車費劃一320元 隨後存放費續日計

跟據《道路交通（私家路上泊車）規例》，私家路擁有人或該私家路的獲授權人員，可鎖上或移走在違反標誌或道路標記下停泊在該私家路限制泊車區內的任何車輛，而車輛均可被有關私家路的擁有人扣留，直至鎖車、移走及存放該車輛所招致的費用已繳付給該擁有人為止。條例中亦有列明收費，鎖車費用為320元，而存放車輛則為鎖車後一日起每日320元。