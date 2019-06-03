【六四三十】西環街坊免費印VIIV衫　64歲發起人：有人提就有感受

這幾天的地區群組上，不時出現一群人在路邊印製「六四」紀念T-shirt。他們來自西環，發起人譚國新（譚sir）幾日前萌生起以「絲印」方法，為街坊帶來的T-shirt上，即場印上VIIV，即羅馬數字「六四」的字樣。他們一連三日在西營盤及大埔擺檔，吸引不少毋忘六四的市民，帶着自己的T-shirt、雨傘，甚至手提袋前來，在桌上忙着印刷。 負責印刷的是譚sir，今年64歲。1989年，譚sir正望着電視機前鎮壓的畫面；30年後的今天，他想藉T-shirt 上的「六四」字樣，提醒港人莫失莫忘，「時間久了，會令人遺忘一些事。生活之中也有許多事情要去想，未必有這麼多心思留意六四，但有人提起，就會有感受。 」 攝影：王譯揚

西營盤港鐵站、大埔東鐵站的隧道口，這幾天一直有一群穿着「六四」T-shirt的人出現。不少市民帶着自己的T-shirt、雨傘，甚至手提袋來到一個小攤檔面前，在桌上忙着印製。檔上擺滿顏料、模板，有人在模板上放上顏料，輕輕用掃把一推，一件印着「VIIV」，下一行印上「XXX」的T-shirt便完成。譚sir今年64歲，他說，印T-shirt的念頭，幾日前才湧現。

他們一連三日在西營盤及大埔擺檔，吸引不少市民帶着自己的T-shirt、雨傘，甚至手提袋前來。

一星期內準備好印制物料

數天前，譚國新聽到網台主持人劉細良在電台中，稱自己會印製六四紀念T-shirt，「我無法於活動當日參與，於是靈機一動，不如自己印吧。」他事後立刻上網搜尋印製T-shirt方法，又順利地找到一家印刷店願意印製。他到店內選定字型，除了印上羅馬數字「六四」外，還在下面加上三個「X」，代表30年，印製的顏料、模板費用全都由自己支付。「這是我自己設計的印，這幾隻字的字型則是由老闆建議大小。」他笑稱自己是絲網印刷的新手，「未必印得咁靚。」

印刷店於兩日內就立刻做好模板，「老闆娘好認同我們的活動，她還做多一個板，免費送我們，怕一個壞掉，好讓我們做後備。」他找來願意幫忙印刷的街坊，在過去三天免費為市民印製T-shirt，市民反應熱烈，晚上七時半開始印製，到了晚上九時，因顏料耗盡要「截龍」。問譚sir一晚共有多少人來過？他說自己只顧默默低頭印刷，顧不及數算，「只知道昨日在西營盤擺檔的人數是最多。」

譚sir印T-shirt的想法，原來才源自幾日前。

公眾地方印T-shirt 惹旁人側目

有人卻未必認同他們所做的事。昨晚，當他們正在印T-shirt時，有名男士走到攤檔，大喊：「30年，咁又點啫？多餘！」一位前來印製衣服的伯伯聽畢後，微笑地行向那位男士身邊，斯文友善地與男士討論了15分鐘。對話完結後，那位男士慢慢離開。後來又有數名警察到場查身份證，一眾街坊認為無理而拒絕。印衫遇上阻撓，其中一名義務幫忙印製T-shirt的義工可儀說：「在公眾地方印T-shirt，除了是鼓勵一些猶豫不決的人，一起參與六四遊行外，最重要的是讓公眾知道，支持六四的人是什麼人。」至於警方的處理手法，她稱整個過程沒有太大衝突，最後警察亦「和平散去」。

可儀說：「當公眾知道，我們其實也是普通居民，甚麼類型的人也有，他們可能會覺得你不是另類的一群，將意念融入社會，就算他們不支持，亦會了解我們更多。」

1989年 看着電視內心失落

1989年，譚sir34歲。當年他坐在電視機前，看着前中共中央總書記胡耀邦逝世的消息，百感交集。「好像有曙光、有希望，結果悲劇收場，中國變得更民主的機會就這樣錯過。」他又以為回歸後能維持一國兩制，但卻發現香港愈來愈倒退，「07/08年的雙普選沒有了，現時要修訂逃犯條例，政府對人民的壓逼愈來愈大。」

六四事件後三十年的今天，譚sir出來為市民印制T-shirt，是想提醒人們不要忘記。「開始時印T-shirt，我都不知道是否會有人響應，後來印出來後，好多人有反應，原來這麼多人見到這件事。」把「六四」印在身上，也是對自己一個警醒，「時間久了，會令人遺忘一些事。生活之中也有許多事情要去想，未必有這麼多心思留意六四，但有人提起，就會有感受。 」