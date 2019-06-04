【逃犯條例】沙田組織快閃放映梁天琦紀錄片　盼公眾關注修例

政府提出修訂《逃犯條例》，並直接交由6月12日立法會大會中討論，事件引起社會及國際關注。有意見指，《逃犯條例》修訂後，或會令曾因示威入獄的在囚者引渡至中國接受第二次審判。有地區組織打算在6月7日假沙田舉辦一場公眾紀錄片放映會，冀以活動傳播《逃犯條例》修訂對香港人帶來的影響，呼籲公眾參與6月9日的反對修例遊行。

沙田社區組織「沙田一隅」以及「沙田新幹綫」將會在6月7日晚上7時，假沙田區舉辦一場《地厚天高》公眾放映活動。《地厚天高》是一齣的紀錄片，講述因旺角騷亂案而被判入獄的「本土民主前線」前發言人梁天琦的經歷。是次活動將會是該齣紀錄片首次公開放映，而放映活動目前未有選址，主辦方指地點將會在活動當日於Facebook專頁公布。

本民前前發言人梁天琦（左）現正接受刑罰；而本民前召集人黃台仰（右）則獲德國批出難民庇護申請。（資料圖片）

沙田一隅召集人梁延豐表示，是次公開放映是打算扣連《逃犯條例》修訂，「除咗邀請Baggio（梁頌恆）嚟分享，我哋亦希望透過放映會同單張帶出條例若通過，除咗影響商人，更為現時及今後的政治犯帶來性命安全威脅。」

「當中共官員都唔能夠保證，黃之鋒等人在冇違反中國法例而不會被引渡時。咁邊個又能確保，梁天琦同一眾旺角義士冇觸犯顛覆國家政權，而被引渡到中國再次被囚禁！」梁延豐解釋，希望以梁天琦的故事，喚起本身關注政治犯以及本土派的支持者。

地區人士將於6月7日晚上假沙田「快閃」放映紀錄片《地厚天高》。（網上圖片）

關於快閃放映的場地問題，梁延豐坦言夜晚較難找到合適場地，「想（個場合）能接觸更多公眾同埋路經嘅人」，加上康文署只接受預早三個月前的社團申請，「所以唔可以以社團身份申請場地，亦唔會用社區會堂。」為免活動受到滋擾，他們目前尚未能公布活動的實際地點，「滋擾除咗來自其他政治立場的人士，亦可能來自執法人員，所以選擇活動當天才公佈實際地點。」他補充，這是首次在公共空間公開免費放映該紀錄片，希望降低入場門檻，令更多香港人了解抗爭者背後的故事。

梁延豐指，按照目前Facebook活動人數，預計將會有300至400人參與，「其實我哋都會有一個目標，兩、三年前搞過電影《十年》放映會，當時都有3000人，當然今次應該唔會咁熱烈，但都希望透過公眾放映，吸引到路過嘅市民參與。」

協辦活動的沙田區議員趙柱幫就認為，希望活動可以喚醒大家對社會及人權的關注，而對於反對逃犯條例修訂的遊行，他就希望愈多人愈好，令政府讓步，「好似當年23條一樣撤回。」