【逃犯條例】6.9大遊行　區議員搞順風車載馬鞍山居民上街

政府提出的修訂《逃犯條例》，引起社會各界及國際爭議，民陣將於6月9日發起大遊行反對修例，近日不同行業、學界和團體均發起聯署呼籲市民響應。泛民為鼓勵市民上街抗議，集會當日將提供免費單程「順風車服務」，接載街坊前往遊行地點，其中沙田馬鞍山議員率先公佈服務，今早至少逾30名利安街坊報名。

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行將於6月9日舉行。泛民擬於當日提供旅遊巴服務，其中，民主黨沙田（富龍）區議員曾素麗聯同獨立的沙田（利安）區議員麥潤培將提供免費旅遊巴士去程服務。馬鞍山街坊可分別於當日下午1時富寶花園停車場（管理處側），或下午1時15分在利安邨靈糧小學對出空地上車。

民主黨沙田（富龍）區議員曾素麗聯同獨立的沙田（利安）區議員麥潤培，將於反對修訂《逃犯條例》遊行當日提供免費旅遊巴士去程服務。（麥潤培專頁圖片）

曾素麗稱，由於過去收到大量馬鞍山街坊稱，會踴躍參與反對修訂《逃犯條例》遊行，當中有不少是長者，為方便和鼓勵更多街坊一同參加行動，故決定提供旅遊巴服務，暫未有統計報名人數，未來數天會視乎報名情況，安排旅遊巴數目。據悉，有關服務由民主黨主力舉辦，計劃不限於馬鞍山，詳情擬稍後公布。麥潤培稱，今早9時分別透過街站和網上宣傳遊行「順風車服務」，以利安邨而言，今日上午已接獲逾30名街坊報名。

另外，記者發現恆安邨亦有免費「順風車」服務。民主黨沙田社區主任冼卓嵐今午在網上宣布該服務，街坊可於遊行當日下午1時在恆安邨巴士總站上車。冼卓嵐透露，目前民主黨暫時已落實在恆安邨、耀安邨、富寶花園、利安邨以及北區提供有關服務，主要方便新界街坊前往維園的遊行地點，預計星期四或五會截止報名，又指名額有限，要視乎報名情況而定，街坊可致電當區區議員查詢。

恆安邨亦有免費「順風車」服務。（冼卓嵐專頁圖片）

民陣早前公布遊行安排，集合時間為下午2時半，再於下午3時於維園中央草坪起步，途經高士威道、禮頓街、伊榮街、邊寧頓街、軒尼詩道西行車路、金鐘道、樂禮街、夏愨道、添美道，直至立法會外行人路為終點。