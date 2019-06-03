【逃犯條例】教師團體聯署反修例　收1.4萬個聯署

《逃犯條例》修訂備受爭議，不少專業界別代表也發起行動反對修例。教育界方面，進步教師同盟、學術自由學者聯盟、全民教育局和教育工作關注組等教師於5月13日發起聯署，反對政府修例，截至今天（3日）中午，共收到近1.4萬個聯署。 學術自由學者聯盟早前亦在大專學界發起聯署，共有422名大專院校教職員實名參與聯署，包括有224名學者和198名院校職員，其中35名聯署人的職銜為教授。 學術自由學者聯盟、明愛專上學院社會科學系客座教授何芝君表示，修例令教育工作者失去免於恐懼的自由，同時徹底破壞「一國兩制」。她促請特首林鄭月娥必須撤回修例，又希望教育界同工能夠在下周日參與反修例遊行，以雙腿和身體把聯署「實體化」。

教師團體聯署反修例，收到1.4萬個聯署。（余俊亮攝）

進步教師同盟代表陳智聰指出，他們聯同其餘3個教師組織，於5月13日發起反修例聯盟，分別透過以電郵把聯署信件傳送至近900間中學和小學，要求校方把信件交給該教的教師代表，再把信件發放至所有老師。他們亦透過在網上收集聯署，呼籲教師反修例。

截至今日（3日）中午，剔除數十名懷疑虛假的聯署，他們指共收到13818個聯署。學術自由學者聯盟早前亦在大專學界發起聯署，共有422名大專院校教職員實名參與聯署，包括有224名學者和198名院校職員，其中35名聯署人的職銜為教授。

何芝君認為，目前香港的情況十分嚴峻，修例令教育工作者失去免於恐懼的自由。（余俊亮攝）

何芝君指香港的情況十分嚴峻，她指出政府2月以台灣殺人案為由提出修例，並僅以20日就修例諮詢，但後來發現台灣當局在修例前，3度聯絡港府商討移交安排，惟港府未有作回應，但突然又稱因要處理台灣殺人案而提出修例，反映香港政府修例的目的，並非為解決台灣殺人案。

何芝君表示，修例令教育工作者失去免於恐懼的自由，同時徹底破壞「一國兩制」，她促請林鄭月娥必須撤回修例，又希望教育界同工能夠在下周日參與反修例遊行，以雙腿和身體把聯署「實體化」。

陳智聰認為，教育界意識到修例的嚴重性，形容該界別的不滿已到達臨界點。（余俊亮攝）

陳智聰則指，收到逾萬個聯署，反映過往就政治問題取態較為保守的教育界，亦意識到修例的嚴重性，形容教育界的不滿已到達臨界點。