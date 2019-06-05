【逃犯條例】旺角潮店員工共決6.9罷市反修例：有些事比賺錢重要

政府提出修訂《逃犯條例》，引起社會各界及國際爭議，民陣將於6月9日發起大遊行反對修例，獲不同行業、學界和團體群起聯署呼籲市民響應。除了遊行，擁5萬粉絲的旺角波鞋服飾潮流店，更於網上發起罷市支持反修例，一日內獲逾6千人讚好。店主稱，「做法的確有點愚蠢，但相信總有事比賺錢重要。」 攝影：李智智

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行將於6月9日（星期日）舉行。位於旺角家樂坊(柏裕商業中心)的波鞋服飾潮流店「UTRY」，擁有至少5萬名粉絲，昨於網上宣布，決定當日門市休息一天，當日順豐貨件將會順延一天寄出，同事可自行決定當日放假或返公司閉門工作。他稱這決定是要響應「反送中惡法」，形容是「經營3年以來，一個較沉重的決定」，對顧客做成不便致歉。

記者今日下午曾到該店了解，據不願上鏡的店員透露，店主近日因公幹離港，至於問及店員6月9月罷市當日會否組隊去遊行，對方則不願多說。店主及後發短訊回覆稱不願就事件再作回應。

utry在網上宣佈6月9日將休息一天，以罷市方式反對逃犯條例修訂。

按「UTRY」的店主在帖文稱，該店每天的營運成本需要幾千元，加上當天是星期日，「休息一天這個做法的確有點愚蠢，但老套講句，我相信總有些事比賺錢重要。」他又稱，今次是所有全職同事的「共同決定」，雖然「任性」，但「我哋都生於香港，雖然生活上有很多壓力，樓價貴，地方很逼，香港人又好躁底，但我哋心底裡都是鍾意香港的」，「而今次決定係用我哋認為合適的方法，去表達對呢個地方嘅愛」。

店主亦稱，今次冀藉罷市，除了反對修例，亦希望為保護言論自由發聲，又引用劇集《天與地》的對白，「和諧唔係一百個人講同一說話，和諧係一百個人有一百句唔同說話之餘，又互相尊重。」

店主語重心長稱，冀借微小的5萬Followers 帳號，懇請大眾多了解有關社會議題，「並於當天做你認為對的事，不論你站於哪一邊立場」。

對於政治立場是否會影響店舖生意，店主坦言，作為營商者，會想盡量避免談論政治，以免得失任何一方，但他認為法制、政策、教育、民生社會和商業運作環環相扣，今次只是希望用自己的方法，保護認為重要的價值，讓同事們可以做他們認為正確的事，而不受工作束縳。