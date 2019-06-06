【逃犯條例】小店6.9 紛罷市反修例　玩具店、食材雜貨店響應

民陣將於6月9日發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，繼旺角潮店宣布罷市後，多間本地時裝店、食材雜貨店、玩具店和眼鏡店紛紛響應，宣布當日休業一天，並呼籲市民一同上街抗議「反惡法」。其中，「嘉嫂辦館」一再強調「自己香港自己救」，認為「生意冇咗可以再做，香港冇咗，就連生意都冇得做！」，而「叮叮老香港辦館」亦稱，「今天不出來，以後出不來」。

日前位於旺角家樂坊的波鞋服飾店「 UTRY」 宣布，於6 月 9 日將罷市一天，響應民陣當日發起的反對修訂《逃犯條例》大遊行。店主強調決定是經所有同事商議，又稱「總有事比賺錢重要」，希望同事可不受工作束縛，做他們覺得正確的事，並冀透過這行動，懇請大眾關注《逃犯條例》修訂。

事後，至少7間本地小店加入罷市，包括網上眼鏡店「Pepper Optical」今午宣布稱，6月9日休店，「生意事小，香港事大」。另位於油麻地現點商場的「古迦玩具」，擁過萬名粉絲，於網上稱6月9日休息一天「反送中惡法」，強調「No Fear No Pain」。

目前在外地公幹的「古迦玩具」店主Eason回覆記者查詢時稱，會與約2至3位員工一同上街遊行抗議。他又透露本身為註冊社工，幾年前轉職做玩具行業，該店經營7年，主要在日本及香港兩邊遊走。今次休店主因是政府利用台灣事件「掛羊頭賣狗肉」及多次以法庭能把關作為藉口硬推修例。他認為，有關修例不少細節含糊，如被送者受到不人道對待，香港根本不能夠承諾保障被送者，另亦擔心新修訂的條例實行，「對營商環境有一個不可逆轉的影響」。

店主坦言，可以做的並不多，只能透過休店一天和媒體宣傳令顧客留意事件，「把客人購物的專注力投放在香港自身價值上。為香港出分力！」他亦稱，休店決定幾經考量，但認為這種考慮「已經是一個白色恐佈」，決心在這世代要表達自己的立場已是不容易的事了。

位於旺角洗衣街的「鬍鬚仔玩具店」於網上宣布，於今明兩日及星期日休店，並呼籲大眾「星期日就遊行見！」店主回覆記者查詢時稱，逃犯條例修訂嚴重破壞一國兩制，又因修訂繞過立法會，開先例後患無窮，「呢個議題已經無關是否支持民主， 法治被蹂躪係所有香港人都受害」。

位於小西灣廣場的「叮叮老香港辦館」，前身為「香港電車文化館」，亦宣布加入戰團。店主網上呼籲市民一同遊行「反送中」，「今天不出來，以後出不來」！加入我們記錄歴史，譜寫著未來！」

位於鴨脷洲海怡半島東商場的「嘉嫂辦館」，主力供應高級生活食材、本地和國外有機蔬菜，其在網上宣布「嘉嫂於6月9日休息一天，南區鋪撐香港人」。店主稱，「生意冇咗可以再做，香港冇咗，就連生意都冇得做！」

由YouTuber「Galaxyman 仲民」主理、擁逾2.7萬名粉絲的潮店「Galazy HK」，亦在網上宣布6月9日暫停營業。店主稱，該店以往除了新年外從來未試過不開舖，「但今次無計，身為香港人點都要做小小嘢，希望各位客人體諒我呢個決定！錢無咗遲吓再搵，香港無咗就真係無咗」，該店又呼籲大家一同上街抗議，為香港把關，「團結先可以事成，一齊撐到尾！」

旺角煙廠街的「FORBRO」今日亦宣布6月9日暫停營業，稱幾位店主商討不足一分鐘已作出此決定，又稱店方只開店約一個月，但見這數天見到不少店舖均休業一天走出來，「感受好重，點解人哋可以放低一日店舖上嘅事情，而去企出嚟，我哋難道就唔得？試過一次爭取唔到，之後就唔去再嘗試？那怕只得1%機會，我地都有責任為自己嘅地方去付出。」

店主又稱，「5年前我哋係以個人身分去表達訴求，今次我哋幾個係代表緊FORBRO」，作為一個能接觸到大眾的小店，甚至去到KOL、YouTuber，都會盡量避免接觸政治話題，明白他們這樣會有風險，「但反觀同行有幾萬人粉絲，別人風險唔係更多？我地衰左咪重頭嚟過囉，但今次一通過就唔會有重頭嚟過依四隻字」。店方更謂，正因其粉絲大多是學生，更有責任告知他們，有關議題影響深遠，呼籲學生「了解多少少，為自己，企出嚟」。

６月９日罷市名單店鋪名單如下：

（旺角）「基隆街五號」食店

（旺角）UTRY潮服店

（旺角）「FORBRO」潮服店

（旺角）「鬍鬚仔玩具店」

（旺角）「樂瘋桌上遊戲專門會」

（旺角）「異流民族雜貨 」

（旺角）「iDeal Shop」

（油麻地）「古迦玩具店」

（油麻地）「111 Shop」精品店

（尖沙咀）「InCessory 」首飾店

（觀塘）「GALAXY」潮服店

（觀塘）「Pepper Optical」眼鏡店

（銅鑼灣）「M2 Cafe」

（銅鑼灣）香港MG戶外軍事用品店（銅鑼灣分店）

（小西灣）「叮叮老香港辦館 」

（海怡半島）「嘉嫂辦館」

（深水埗）「3C維修工作室」

（深水埗）「openground」

（深水埗）「Kizuna Toy 」

（炮台山）「取社商店」服裝店

（屯門）「Bululu 波樂樂​ ​ 」

（上水）「麵家山下」

（新蒲崗）「好好過～生活導賞」

（網店）「Littledreamer」服裝店

（網店）Thai 型波衫 - 冷門球衣專門店

（網店）香港番梘花專門店Trustme Florist

（網店）Half life cafe