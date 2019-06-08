【等一條扶手梯】有上冇落35年　李鄭屋商場終建下行電梯　

長沙灣李鄭屋商場多年來只設一條上行電梯，通往一樓商場及酒樓，惟在沒有下行電梯的情況下，為不少街坊造成不便。商場業主基滙資本近日終落實，於今年第四季展開工程，在商場加建下行電梯，實現居民多年來的訴求。有區議員認為，有下行電梯方便居民是一件好事，惟對此高額投資感擔心。

落成35年的李鄭屋商場，入口處設一條上行電梯通往一樓商場及酒樓，惟場內未設有下行電梯，居民要返回地面，就只能使用兩旁的樓梯，或距離較遠的升降機。基滙資本公共事務及市場總監鄭穎怡指，公司去年3月自領展手上買下商場，到場視察時發現，上行電梯旁像是預留了空間興建電梯，認為有關狀況奇怪。

落成35年的李鄭屋商場，入口處設一條上行電梯通往一樓商場及酒樓，惟場內未設有下行電梯。(李穎霖攝)

「我們花了很多時間和地區人士、居民協會了解歷史背景，才得知30多年來都在該位置想建下行電梯，但都不成事。」她指據其了解，房署將商場售予領展後，因消防、機電條例有所更改，而令建設下行電梯的工程變得困難：「我們研究時，發現條例的確是有新的要求，而電梯現時的斜度無法符合有關要求。」

上行電梯旁邊像是預留了空間興建電梯，基滙資本公共事務及市場總監鄭穎怡指，最初到場視察時已認為有關狀況奇怪。(李穎霖攝)

今年第四季動工

然而，該上行電梯及旁邊樓梯的使用率並不低，鄭穎怡指早上上班、飲早茶的居民會用到之餘，下午三、四時亦有不少學生會使用。了解到街坊多年來都希望商場可設下行電梯的訴求，基滙資本後來就有關計劃交予獨立審查組研究，並已通到他們的初步審批。獲審批的方案中，現時設於兩旁的樓梯將分別改建為上、下行電梯，而現設電梯的中間位置將改為樓梯。鄭表示，公司現正就工程進行招標，預計會在今年第四季動工。

新舊電梯無法做到無縫交接

工程要將現有電梯和樓梯的位置交換，不免令人擔心在完工前，電梯和樓梯會否被完全圍封，為居民造成不便。「我們有和地區人士溝通，希望在裝修的過程可以減少對居民的影響。可以分階段進行當然好，但我不知道在技術層面上是否能夠做到，所以未能確定。」鄭穎怡表示，招標後會與工程公司討論詳細情況，而現時街坊仍可使用商場內的升降機，亦可走過連接商場的天橋，到保安道街市乘電梯返回地面，故若工程進行期間，新舊電梯無法做到無縫交接，會與法團及街市商討，有關商場升降機及街市的電梯能否延長服務時間，方便居民出入。

基滙資本公共事務及市場總監鄭穎怡表示，公司現正就電梯工程進行招標，預計會在今年的第四季動工。(李穎霖攝)

兩項工程預計逾600萬元

除了電梯，鄭穎怡指基滙資本亦打算翻新商場大門位置，兩項工程預計共花費逾600萬元。在舊屋邨商場上花費巨額，看上去並不符合商業原則，「但如這是社區需要的設施，是否不去考慮呢？」鄭穎怡續說：「商場升值潛力不高，我們也建一條電梯，可能是很反智的做法，但我們手上的商場不算多，就可以每個商場都多投效一些資源。」

基滙資本亦打算翻新商場大門位置，加上電梯工程，預計共花費逾600萬元。(李穎霖攝)

深水埗區區議員江貴生指，邨內大多年前已出現希望興建下行電梯的聲音，惟當時有說法指，並非因條例更新而令工程無法進行，而是房屋署根本沒有打算興建下行電梯，看上去似是預留作工程之用的位置，亦不足以興建電梯，故此，房署後來才在商場興建了升降機，以補足沒有下行電梯的問題。到領展時代，他估計發展商亦知道於有關位置興建下行電梯並不可行，亦不想付出巨額作大翻新以加建電梯，而在基滙資本接手商場後，他亦曾着公司就興建下行電梯的建議作出考慮。

深水埗區區議員江貴生認為，落實興建下行電梯是一件好事，惟對大額投資感到擔心。(李穎霖攝)

區議員：人口老化 落樓梯能力退化

開邨30多年，李鄭屋邨人口亦開始老化，江貴生指居民走下樓梯的能力亦開始退化，故落實興建下行電梯，對街坊來說是一件好事，惟他對如此大額的投資仍感擔心。「興建下行電梯是方便了街坊，我是欣賞的，但當中牽涉的金額太大，我擔心基滙資本以後會大執商場。這不是我們爭取興建下行電梯的原意。」江貴生表示，他曾向基滙資本反映此方面的擔憂，對方稱現時暫未有規劃翻新商場：「但到有一天出現了商業需要，公司要回本的話，會否就改革商場，趕走小店、引入負擔得起租金的連鎖店？」

至於工程進行期間，新舊電梯能否無縫交接，以減低對居民造成的影響，江貴生指就此已和基滙資本作出討論，對方表示會盡量安排：「這是本身就應要做到的事，如果做不到的話，就是基滙資本失職，要予以譴責。」