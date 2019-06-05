【民生無小事】一場12年的天橋抗爭　石籬商場後門成功大改造

一條連接石籬(二)邨及商場的天橋，令石華、石佳、石偉、石怡樓的居民下雨不用打傘，不需橫過馬路就能直達商場和交通交匯處，惟商場後門多年來只有一道防煙門作出入口，令街坊出入不便。不過，近日商場的後門終迎來革新，設施得以完善，背後原來有一場長達12年的抗爭。

「未有「八萬五」計劃前，政府本來想在現時石偉、石怡樓的位置，興建三座居屋。」葵青區區議員林紹輝說起當年，指政府最初釋出的設計中，原會建設一條天橋，接駁石華、石佳樓及3座居屋，直達商場：「當時房署還造了個模型，放在商場中展示。」

不過，居屋計劃後來泡湯，政府改推於有關位置，興建兩幢樓高40層的公屋。自1999年起成為該區的區議員的林指，對於建屋計劃的改變，區內持分者都對其休憩設施、公共配套設計表達關注，亦關心會否根據原定設計，興建天橋。「署方說『得啦，會有的，先建屋吧！』我們也希望居民可以安居，沒有理由拖延，就讓公屋盡快興建。」

石籬(二)邨連接商場的天橋設施得以完善，背後原來有一場長達12年的抗爭。(李穎霖攝)

說好的天橋遲遲未有 街坊嘈到去立法會

商場落成之初，本已設有橋躉，供天橋接駁，街坊本來亦以為公屋落成後，房署會慢慢在邨內加設天橋，豈料政府後來「冇咗件事」：「到2007、8年，我們覺得『唔對路』，政府不可以欺騙居民，就向她爭取。」林紹輝憶述，當時議員和街坊甚至將事件帶到立法會申訴部討論，房署後來終答應兌現承諾，惟在沒有諮詢居民的情況下，就釋出了初步方案，該設計雖有天橋連接商場，但沿途皆沒有上蓋，下雨的話行人仍需打傘，令不少街坊大感不滿。拿起多年來儲下、厚厚的文件和設計圖，林紹輝說：「問都無問就幾乎敲定了方案。居民反對是一件事，但諮詢是要做的。」

葵青區區議員林紹輝說指，政府最初打算在現時石偉、石怡樓的位置三座居屋，並建設一條天橋，直達商場。(李穎霖攝)

對於房署的做法，居民共召開了2、30次居民大會，「有一次是房屋署辦的，很經典，接近4、500街坊在安柱中學出席。」居民後來更發起了絕食靜坐行動，要求房屋署還他們一條「真接駁天橋」，邨內需要上班的年輕人、家庭主婦、長者輪流於邨內靜坐。在電腦中打開當時的照片，林紹輝指着當時參與的街坊，道：「很多老人家都過身了，不見了。」李卓人、單仲楷等立法會議員亦到場，了解居民的訴求，而在絕食行動進行逾80小時後，房屋署終願再就天橋的設計方案與居民再商討。

9成街坊投票 嚴選天橋方案

署方最後提供了3個方案，讓街坊投票，林紹輝說當年有9成多居民投票，最終選出有上蓋的天橋方案。工程一做便兩年，天橋最後於2012年開通，並由街坊命名為連心橋。林紹輝直言，天橋的落成對街坊來說意義重大：「有街坊到現在也會說，自己的父親也有份爭取。」

「社區事務應該人人參與 」，這句說話林紹輝一直掛在嘴邊，街坊不可以「蹺埋雙手」，等別人為自己爭取。「我不是用家，他們才是！」正因如此，他堅持找方法，讓街坊直接與房署溝通：「我常說這些基建不是你用的，是你的下一代，甚至再下一代用的。」

多年過去，林紹輝仍保留着當年爭取天橋行動的相片。(李穎霖攝)

不過，天橋落成並不代表解決了所有問題。天橋連接商場後門位置，只有一大幅牆以及一扇防煙門，供四座樓宇的街坊出入。防煙門出入口並不足以讓大批街坊同時出入，故街坊容易在通過時產生碰撞，戲稱該防煙門為「磨擦之門」：「街坊們通過時常膊頭撞膊頭，產生很多拗撬。」加上法例規定防煙門要長關，亦令行動不便的人士、輪椅使用者難以使用有關出入口。

天橋順行落成，但連接商場後門的位置只有一扇防煙門，不足以讓大批街坊同時出入。(李穎霖攝)

商場易手 商場後門大改造

林紹輝曾向當時的商場業主領展反映問題，要求加大出入口，惟領展以改裝需拆去牆壁，又需就有關改動向政府部門重新入則為由不了了之，令他有感領展根本「沒有意思做」，亦對爭取改善出入口一事不抱太大期望：「我連政綱都不敢寫這件事。」商場於去年3月轉售予基滙資本後，公司花了一年時間規劃，終於今年5月下旬，將本來後門的一大幅牆，改成了大片的玻璃自動門，令街坊有更大的空間出入，而本來的防煙門亦改為了一道玻璃門。

基滙資本接手商場一年後，終將本來後門的一大幅牆，改成了大片的玻璃自動門。(李穎霖攝)

林紹輝又指，此改動令本身被牆壁封住、長期難以租出的舖位變得開揚，增加了新食肆進場的機會，而後門位置變得光猛，亦解決了之前潛藏的安全問題。他直言從未想過短時間內，問題可得到解決，並有如此大的進步。前後花費12年，天橋才告完善，林直言整件事夢幻，亦認為基滙資本值得讚賞。

基滙資本回覆指，民坊自去年接手管理各個商場後，希望改善商場設施的同時，可回應一些街坊爭取多年的訴求。而自去年接手營運石籬商場後，團隊視察商場設施，並聽取街坊及地區人士的意見，發現石籬二期商場三樓的出入口只靠防煙門，對居民帶來極大不便，於是聘請顧問研究將防煙門及原本的牆身拆除，改建為寬敞開揚的入口及自動玻璃門，希望能方便長者及傷健人士，並提升商場的採光度及可達性，方便居民出入，增加商場人流，而該自動玻璃門已於上月22日正式開放使用。基滙資本又指，將積極研究引入更多不同類型的食肆，滿足居民需要。