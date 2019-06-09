【逃犯條例】一圖睇晒遊行補給站位置　車仔麵店加入支援

民陣將於今午發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，有組織宣佈將於沿途設置斟水站及回收站，亦有小店加入支援，為參加遊行的市民提供地方休息，及簡單食物。

各區不是垃圾站提醒參加遊行的市民自備水樽、毛巾及防曬用品，及避免使用即棄用品，又宣佈將於銅鑼灣地鐵F1出口及渣打銀行修頓分行設置斟水站，並列出沿途設免費加水站的地點，供市民參考。組織亦會於渣打銀行修頓分行，及遊行終點政總的洗手間設置回收站。

撲水專頁也精製一張補水地圖。（撲水專頁圖片）

除了地區組織，亦有食肆加入支援。位於灣仔皇后大道東的笑麵虎車仔麵於社交平台上表示，將於今日下午3時至6時開放，提供洗手間、休息及急救用的地方，並供應簡單食物、水。餐廳亦會設回收站，回收鋁罐、膠樽、部分膠類及紙包盒。

有車仔麵店在其專頁發文，表示今日下午將會支援遊行人士。

笑麵虎車仔麵店在Facebook專頁上發文，表示會支援遊行人士。（網上截圖）

亦有人在google map上等標示了遊行途經路線的廁所，水站，回收站及急救站位置，以供遊行人士查閱。有關連結請按此

網傳特製遊行補給站地圖，在google map 標示各補給站位置。

網上流傳遊行路線附近其他餐廳或商場等的加水站及洗手間位置。