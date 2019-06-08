【逃犯條例】國際新聞工作者及出版人發聲明　促撤回或暫緩修例

立法會即將恢復二讀審議《逃犯條例》修訂草案，四大國際新聞工作者及出版人組織，包括國際記者聯會、無國界記者組、保護記者委員會及亞洲出版業協會等，今日（8日）發聲明對修例表示極大憂慮，擔心會產生寒蟬效益，進一步打擊本來就每況愈下的香港新聞自由，國際記聯及保護記者委員會則要求港府撤回草案。

四大國際新聞工作者及出版人組織，對修訂《逃犯條例》表示極大憂慮。（資料圖片／張浩維攝）

國際記聯在其聲明中指出，修訂一旦通過將會對涉及中國新聞報導的記者及告密者，產生寒蟬效益，進一步打擊本來就每況愈下的香港新聞自由。該會指出香港有簽署國際公民及政治權利公約，香港政府有責任恪守公約對言論自由的保障。

無國界記者表示，雖然修訂草案已經把政治罪及可能影響人權的個案排除，但是不少港人仍然擔心香港當局沒有能力去反對北京的要求，最終令記者受壓；該組織之東亞主管稱：「中國政府已經多次以莫須有的罪名懲罰異見人士。若新修訂通過，北京就不再需要擄人綁架，安插一個罪名就以把她要滅聲的人帶走。」

保護記者委員會表示，港府強調有法院及行政長官審核兩個關卡，以防止任何有政治動機的引渡申請，問題是正如不少香港新聞及法律界人士所指出，香港法院無權去審核內地當局提交的證據是否可信，行政官長則面對來自中央政府的政治壓力。其亞洲區主管史提芬布勒說：「司法獨立和新聞自由是香港經濟成功之基石，建議中的引渡草案把內地高度政治化的司法體系引入香港，將會威脅此兩大基石。」

亞洲出版業協會在其致行政長官的公開信中表示，中國內地的司法制度是威嚇記者和阻礙資訊自由流動的工具，草案將會把這些威嚇帶來香港。

國際記聯及保護記者委員會要求港府撤回草案； 無國界記者要求立法會否決草案；而亞洲出版協會則建議政府暫緩通過草案。

此外，近400名現職或退役香港記者今天於明報刊登全版廣告反對有關修改，他們在聲明中說：「不能免於恐懼，何來新聞自由」。