【逃犯條例】高雄港生明辦集會　研究生：隔一片海無助感強

民陣上周日發起反對修訂《逃犯條例》大遊行的同時，身處世界各地的港人亦自發發起示威，表明立場，當中包括在台就讀的香港學生。一群正於台灣高雄留學的港生，明晚(12日)亦舉辦反修例集會，發起人之一的學生指，不少港生都希望回港參與行動，但此時相隔一片海，無助感強烈。

一班在台灣高雄留學的香港學生明天晚上六時至十時，將於高雄文化中心舉辦反修例集會，高雄中山大學研究所一年級生鄧俊儒指，台灣媒體就香港修訂《逃犯條例》的報導不多，台灣人、在台港生都無法在短時間內接受到最新、準確的消息，故不少人對事件仍未徹底了解，故希望邀請身處於台灣南部、高雄的港人、關心香港的台灣人一同出席集會。他表示，屆時除了歡迎參加者就此分享感受之餘，亦會邀請當地市議員及大學講師出席分享。

在此之前，台灣不少反對修訂《逃犯條例》的行動都於台北舉行，鄧俊儒坦言高雄有不少人都希望參與，但當地一直未有人發起相關行動，明日舉行的返修例集會亦是昨日才開始籌辦。他指，主要令人站起來行動的，是香港政府在103萬人出來遊行後發表的聲明：「我覺得不論有多少人出來遊行，政府都會源用那份聲明。」

逾百在台港生上星期日於台北香港經濟貿易文化辦事處示威 ，籲香港政府撤回逃犯條例修訂。（中央社）

鄧俊儒憶述，2003年反對23條立法的遊行，是他初次上街遊行，而50萬人上街後，能逼使時任行政長官董建華以腳患為由下台，惟現時再有大規模遊行發生，卻像甚麼都做不了，令他不解香港在這十幾年間的改變：「現在103萬人上街，林鄭依然未就香港人的疑慮進行解釋，又不肯與法律界選委會面，這樣如何釋除香港人的疑慮？」

「103萬人上街已經感動了很多人，尤其不少人士之前都不參加遊行活動。」身在台灣，鄧俊儒指不少港生見到香港的情況，都很想回港參與行動，惟在海外留學期間，並非隨時都可以回港：「相隔一片海，我們甚麼忙都幫不到，無助感很強烈。」明日會發生甚麼事仍是未知之數，他指現時無法預計在台港人的未來行動，但將持續跟進、關注事件。