【逃犯條例】學生各區擺街站收物資　港大法律生批漠視年輕人聲音

經歷過百萬人遊行上街反修訂《逃犯條例》，政府明日恢復二讀修例。各界工會聯同數百間商店紛紛發起罷工和罷市，另有逾70間中學發動聯署罷課。有不少中學生和大專生今日自發在各區擺設街站和物資收集站，向市民派發傳單，呼籲市民支持今晚至明日的示威活動。有港大法律系學生批評，政府多年漠視民意，是激起民憤抗爭的「導火線」，她認為縱使失望，仍要堅持走出來，「未來是一場持久戰！」

政府恢復二讀修訂《逃犯條例》在即，各界紛發起罷工、罷市、罷課。今日有各校大專生和中學生自發組織在18區擺設街站和物資收集站，向市民派發傳單和絲帶，呼籲市民支援明日的包圍立法會示威行動。記者到訪旺角、中環和沙田區了解，3位不願上鏡的中學生稱，今午在旺角行人天橋派傳單爭取更多市民聲援行動。他們對政府堅持二讀修例「非常失望」，又認為「如修例通過，香港甚麼都沒有了」。

3名中學生今午在旺角行人天橋派傳單爭取更多市民聲援行動。（李智智攝）

沙田區自發擺設的物資收集站中，三位中文大學的學生花費總共約500元，買了醫療用品、寶礦力和樽裝水等物資，去到物資收集街站，贈送物資支援今、明兩日的抗爭行動。她們說，「過了星期日都知『反送中』有很大民意，但都沒有人理會，所以覺得再做多少少。」除了贈送物資，她們表示明天也會去集會，並會支持罷課行動。

在中環站天橋派傳單的港大法律系三年級學生Mimi稱，經詳細了解修訂《逃犯條例》後發現，當中新加入「特別移交安排」，認為這是「前所未有」，因之前在移交逃犯前需與該國家簽訂一個長期協議作多方保障，惟今次「特別移交安排」會引致漏洞，依賴行政機關作最後把關，由行政長官簽發一項證明書開展移交程序，由她決定移交逃犯與否，故法庭沒有作任何把關權力。而法律界已充分表達反對聲音，包括30個法律界選委、大律師公會和律師公會都認為修例不能草率通過。

港大法律系三年級學生Mimi稱，政府多年漠視民意，是激起民憤抗爭的主因．（李智智攝）

Mimi在6月9日亦有參與反修例遊行，對於政府「一意孤行」堅找持二讀修例，「完全無視過百萬的遊行數目，話要推就推」，令人非常氣憤，故社會各界才會罷工、罷市、罷課，以加強號召力和訴求聲音。

Mimi 作為90後，她最不滿政府一直以來欠缺公開、公正和透明的渠道聆聽年輕一代和社會聲音，早於五年前的「雨傘運動」開始已有不同遊行、集會和靜坐行動等，對社會不同問題如環保議題、國教和政改等提出意見，但「政府一直無實質行動回應訴求，只是不停完成他們的政治任務」，無人樂見如此狀況。

她續稱，暫時慶幸生於香港可享有言論自由，又坦言自己有下載內地APP「小紅書」和微博，「發現原來內地人完全被滅聲，講說話都要避重就輕，包括平反六四的言論隻字不能提，這是令人憤怒。我不希望修例通過後香港會變成任何一個內地城市」。

Mimih的志願成為社會工作者，為香港出一分力。對於香港未來，她語重心長謂：「縱使失望，仍要堅持走出來」。她對於各界團結罷工、罷市、罷課抗爭，深受感動，「正因此香港仍存有希望！未來是一場持久戰！」