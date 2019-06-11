【港島罷市地圖】中環睡眠中心即晚起提供床位：為香港好的都歡迎

反修訂《逃犯條例》大遊行逾百萬名市民參與，惟政府堅持明日(12日)恢復二讀修例，港九新界各區也有小店發起罷市、罷工、罷課。其中位於中環的睡眠研究中心「眠舍」自發為示威者免費提供沖涼服務、飲用水、充電和床位。店方負責人稱，冀「小小行動可令香港變得更好」。

政府明日將恢復二讀修訂《逃犯條例》，不少市民自發今晚起到立法會進行各類活動。為支持示威者，睡眠研究中心「眠舍」宣布由今日起至明日（12日），位於中環永和街與上環皇后大道中的眠舍分店會開放予示威市民沖涼休息。

睡眠研究中心「眠舍」宣布由今日起至明日（12日），位於中環永和街與上環皇后大道中的眠舍分店會開放予抗爭市民沖涼休息。（李智智攝）

不願上鏡的店方負責人Dream向香港01稱，今次服務除了提供沖涼設備，亦會提供飲用水和充電服務，另上環皇后大道中亦會提供床位，數目視乎訂房情況而定。雖然事前無需特別登記，但鑑於環保和保障店內環境，店方建議有需要的人士應自備水樽和自律使用設施。

店方負責人Dream稱，希望港人以自己方式守護香港。（李智智攝）

Dream又透露，該公司開業3年，共有3間分店，今次為團隊共同決定，八成（三十多位）兼職和全職員工將參與罷工，加入今晚的野餐活動，剩下他一人在中環分店留守。他稱，老闆對今次決定態度開放，尊重各位員工的政治取態，不反對員工就逃犯條例修例參與明日罷工。該公司亦支持各員工以自己的方式愛護香港。

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Dream亦有參與6月9日反修例遊行，笑言公司風格講求「包容性」，團隊來自不同成長背景，有不同價值觀及政治取向，「每個人都很有個性，開會你來我往，唇槍舌劍，傾很久」，正如香港社會內有不同聲音，故同意應求同存異，和諧共處，尊重及包容每位「獨立之人格，自由之思想」，讓香港更強大。他說：「今次服務歡迎任何為香港好的人，不論任何背景」。

在金錢掛帥的香港，因反修例而罷市和停業，背後代價有多大？除了睡眠研究中心「眠舍」，有網民搜羅18 區小店罷市名單。截至11日晚上7時，名單中港島區有約152間店舖表示會響應罷市，記者查核確認經官方渠道指會罷市的店舖暫為40多間。零售店中，藝文界人士熟悉的艺鵠書店、專賣公平貿易食品、手工藝品的公平點（FAIR CIRCLE）(炮台山店)等將會罷市，提倡以另類文化、貼地方式探索香港的廣告公司Secret Tour Hong Kong同樣宣佈停工一天，而餐飲業如筲箕灣珍意泰國菜館、不少咖啡店亦宣佈6月12日停業。百萬人上街表達意見後，政府未有回應，然而遊行後重回生活奔波中的人仍然奮力一戰。

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