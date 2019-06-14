【逃犯條例】逾三千中三學生聯署罷考TSA　抗議政府武力驅示威者

經歷六九遊行及六一二抗爭後，政府仍未回應市民訴求，撤回修訂《逃犯條例》。香港中學生逃犯條例關注組（下稱關注組）發動「全港中三學生罷考2019 TSA聯署」，目的是要令制度崩潰，以對抗政府的欺壓，截至6月14日早上11時41分，已有3136名中三學生參與聯署。

關注組鼓勵參與罷考的中三學生可以採取兩個罷考形式：其一，缺席考試，並在校內進行集會或靜坐；其二，出席考試但不作答任何問題，並塗黑Barcode，避免秋後算帳。關注組呼籲參與罷考的學生要因應各自學校的安排而自行選擇以那一個形式罷考。

香港中學生逃犯條例關注組（下稱關注組）發動「全港中三學生罷考2019 TSA聯署」，目的是要令制度崩潰，以對抗政府的欺壓。（圖上截圖）

另外，社交媒體上亦流傳「TSA不合作運動」的詳情。考核科目包括中文閱讀、聆聽及視訊評估、中文寫作、英文閱讀及聆聽、英文寫作、數學。該訊息呼籲罷考學生「只需要交白卷，畫花個Barcode」，又強調只可以塗畫試卷，不可以撕毀試卷。訊息亦提醒罷課學生不要在試卷上填寫姓名。而其他反抗方法則包括在中文寫作卷的6頁紙寫上「反送中抗惡法」六個大字，或在中英文寫作卷寫請願信，在中文卷寫英文、英文卷寫中文，數學卷每一題的答案都寫「1030000」（指103萬）。

截至6月14日早上11時41分，已有3136名中三學生參與聯署。不少學生表示，TSA不影響校內成績，會參與罷考令教育局重視事件。

考評局發言人回覆《香港01》查詢時只表示中三級全港性系統評估的紙筆評估部分將於6月18及19日舉行。又稱考評局會一如以往按既定機制處理收集到的評估數據，確保其可靠性，回饋學校學與教。沒有回答會如何處理罷考學生。