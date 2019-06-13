【逃犯條例】有中學學生聯署罷考下周TSA　促政府撤回修例

政府堅持修訂《逃犯條例》引起社會強烈反彈，繼日前有過百間中學生發動罷課聯署後，德愛中學中三學生昨晚發起聯署，罷考下周二及三（18日及19日）舉行的全港性系統評估（TSA），並計劃在操場靜坐，促請政府撤回修訂。聯署發起人王同學表示，截止中午，全級有26位、約兩成中三同學聯署罷考。

因應政府的《逃犯條例》修訂，近日有過百間中學的學生發動罷課聯署，籲同學響應號召於昨日參與罷課，聯署不乏來自傳統名校學生，包括拔萃男書院、喇沙書院，嘉諾撒聖方濟各書院、嘉諾撒聖瑪利書院，亦有被視為「左校」如福建中學(小西灣)及漢華中學等。

教協昨日則宣佈發動本周全港罷課，呼籲大專、中小學教師展開罷課，幼稚園教師則回校緊守崗位。

26位德愛中學中三學聯署罷考下周TSA，促請政府撤回《逃犯條例》修訂。（網上截圖）

其中，德愛中學有中三學生發起聯署，罷考下周二及三舉行的全港性系統評估中文、英文及數學紙筆評估（TSA），促請政府撤回《逃犯條例》修訂。根據考評局資料，全港中三級學生均須在原校參與紙筆評估。

聯署指，由於港府數日來漠視民意，希望透過罷考TSA及靜坐行動，引起教育局及政府對中學生反對修訂《逃犯條例》的關注，並讓社會知道中學生十分關注這個議題。

發起人：政府不聽民意 學生有權繼續表達意見

發起人之一王同學表示，不相信內地司法體系制度，認為一旦通過《逃犯條例》修訂，內地有機會濫用引渡條例，令市民憂慮在本港的人身安全，對本港言論自由帶來負面影響。王指，縱然政府不聆聽市民訴求，但中學生仍可繼續發表反對意見及行動，「佢肯唔肯聽係一回事，我哋有權利繼續表達訴求。」

她指，現時正值考試期，早前德愛已有過百位學生聯署要求舉行校內集會抗議，惟校方以涉及政治為由拒絕批准集會。她續指，昨日有數名同學缺席參與金鐘示威，目前情況安全，她批評，警方在清場時對示威者使用過份武力，「（警察）冇理由咁對學生、市民，唔應該用咁嘅武力鎮壓佢哋。」

《香港01》向德愛中學查詢，暫未獲回覆。

6月12日金鐘警民衝突情況