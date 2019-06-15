【逃犯條例】無政黨屯門友再義載市民：覺得自己有責任

今午特首林鄭月娥提出暫緩《逃犯條例》修訂。不少民間團體重申要求撤回修訂，明天上街，屯門再有街坊起自掏荷包，繼續義載大西北居民到維園，爭取撤回修例。

特首林鄭月娥15日宣布特區政府決定暫緩《逃犯條例》修例工作。（梁鵬威攝）

上周大批市民湧上街頭反對修訂逃犯條例，曾有一群無政黨、財團背景的屯門人提供旅遊巴義載服務。明天，他們將再次在屯門、元朗、天水圍提供六輛旅遊巴義載服務。陳先生最初接受香港01訪問時，曾指是因為無力感，「𠵱家已由無力感變成憤怒」。他指，連日來由上街表態被無視，到武力清場，再到特首「母親論」，「真係深感憤怒，已經到所羅門王分真、假老母一樣，真正的媽媽係唔會撕開自己個仔」。

6月9日，陳生與朋友自發義載屯門街坊「講真，一架旅遊巴1,000到1,500蚊。你願意做，慳兩個月錢，幾千蚊唔係做唔到，香港人唔好睇小自己。」（資料圖片／曾雪雯攝）

今午特首林鄭月娥宣佈暫緩審議《逃犯條例》修訂， 但屯門義載發起人之一陳生繼續宣傳義載服務。他解釋，「因為暫緩意思很清晰，唔係撤回，隨時都會返來」，因此必須把《逃犯條例》修訂推至熔爐。

目前陳生已搬離屯門，他坦言自己是因為不忍屯門公路塞車才搬離屯門，6月9日他曾自費包車服務屯門街坊。（資料圖片／曾雪雯攝）

陳生又質疑，今天林鄭在記召上，稱自己為公僕盡力為人民的言論。他指商議《逃犯條例》修訂以來已充份反映如何影響經濟、民生，建制派議員亦開始變買資產。他援引高銀獨立非執行董事石禮謙金融啟德地皮撻訂事件解釋，「五月頭投得啟德地皮，六月頭就撻訂2,500萬，咁佢咪每日唔見一百萬，為一個決定每日燒一百萬喎」。「事件已唔再係政治事件，而係影響經濟、民生。香港人普遍價值觀係搵錢，呢件事已經影響到市民，所以覺得自己有責任，守護自己荷包」。

陳先生上次訪問時，曾豪言自費租車非不可為。「慳兩個月錢，幾千蚊唔係做唔到」 。一個月內再第二次自掏腰包租車，他苦笑道，「我已經double又double，我呢半年唔使食飯啦，哈哈」。不過，在屯門長大的他始終堅持，「大是大非前，人人有責。啱嘅事永遠都係啱，所以必須堅持落去。擇善固執係改善社會嘅基礎」。他想跟林鄭說一句：「錯嘅出發點，永遠去唔到啱嘅目的地。」