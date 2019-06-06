【逃犯條例】多區安排順風車載街坊上街　義載發起人：出於責任

18區新聞
撰文：
最後更新日期：

民陣6月9日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，近日多個地區組織和區議員表示在集會當日將提供免費單程「順風車服務」，強調「旅遊巴不是建制派的專利」，上車點分布於粉嶺、沙田馬鞍山、長沙灣和屯門。另外，亦有市民自發為屯門、元朗、天水圍居民提供旅遊巴義載服務。

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行將於6月9日舉行。香港01早前報道，繼獨立的沙田區議員麥潤培、民主黨沙田區議員曾素麗和民主黨沙田鄭則文等，當日提供免費去程旅遊巴，接送沙田馬鞍山街坊前往維園遊行，本土地區組織「屯門社區網絡」昨亦於網上發文，稱已安排旅遊巴，在屯門良景邨良智樓（下午1時）、大興社區會堂（下午1時15分）和山景邨景樂樓（下午1時半），接送市民至遊行集合點，方便屯門街坊參與。該組織稱，雖非財雄勢大，但仍希望凝集有心的屯門街坊一同遊行，強調，「旅遊巴不是建制派的專利」，但不會提供飯盒、津貼，亦不會限制街坊接受甚麼傳媒訪問。

【逃犯條例】6.9大遊行　區議員搞順風車載馬鞍山居民上街
【逃犯條例】小店6.9 紛罷市反修例　玩具店、食材雜貨店響應
【逃犯條例】旺角潮店員工共決6.9罷市反修例：有些事比賺錢重要
+3
+2

民協深水埗區議員楊彧日前亦宣布，於遊行當日下午1時半，在海麗邨巴士總站外的深旺道A21巴士站接載街坊往銅鑼灣，惟下車地點視乎交通情況而定。

民主黨的朱順雅今於網上稱，會視乎需要於6月9日中午約12時，考慮安排旅遊巴，在恆福花園或愛琴海接街坊往集合地點，呼籲市民在今日下午3時前致電區議員報名，「少量名額，先到先得」。

民主黨的北區區議員陳旭明在網上宣布，在遊行當日分別在祥華邨陳震夏中學旁（上午11時15分）和華明邨惠康對出迴旋處（上午11時30分）接街坊上街，街坊須於遊行結束後自行安排。

將軍澳民生關注組的厚德頌明社區主任王卓雅亦公布，在日出康地環保大道首都巴士站（下午1時）、坑口港鐵站A出口（下午1時15分）和將軍澳港鐵站A出口（下午1時半）免費接載街坊上車。

另外，坊間亦有市民自發與朋友為屯門、元朗、天水圍居民提供65座旅遊巴義載服務，重申「並無任何團體、政黨背景，純粹出於責任」。有關服務分別在中午12時和下午2時，於屯門西鐵站v city巴士總站、天水圍西鐵站的士站和元朗大球場咪錶位，接載居民上車到維園入口附近。有需要的人士屆時須自行到起點排隊集合，由義工協助上車，服務不設留位，預計車程50至60分鐘，視乎最新封路情況而定。

負責人李先生向記者稱，今次是與幾位年少時居於屯門的朋友自發行動，認為單是自己走出來是不足夠，「是無力感驅使我這樣做，希望喚醒一些弱勢社群走出來表態」。

反對修訂《逃犯條例》大遊行免費單程旅遊巴上車點（持續更新）：
（泛民、本土組織提供）
上車點 時間
沙田富寶花園停車場 下午1時
沙田利安邨靈糧小學對出空地 下午1時15分
沙田恆安邨巴士總站 下午1時
長沙灣海麗邨巴士總站 下午1時30分
屯門良景邨良智樓 下午1時
屯門大興社區會堂 下午1時15分
屯門山景邨景樂樓 下午1時30分
屯門恆福花園或愛琴海 中午約12時
粉嶺祥華邨陳震夏中學旁 上午11時15分
粉嶺華明邨惠康對出迴旋處 上午11時30分
日出康地環保大道首都巴士站 下午1時
坑口港鐵站A出口 下午1時15分
將軍澳港鐵站A出口 下午1時30分
（街坊自發提供）

屯門西鐵站v city下面巴士總站

中午12時 及

下午2時
天水圍西鐵站的士站（天水圍天福路）

中午12時 及

下午2時
元朗大球場咪錶位（體育路6號）

中午12時 及

下午2時
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。