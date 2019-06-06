【逃犯條例】多區安排順風車載街坊上街　義載發起人：出於責任

民陣6月9日發起反對修訂《逃犯條例》遊行，近日多個地區組織和區議員表示在集會當日將提供免費單程「順風車服務」，強調「旅遊巴不是建制派的專利」，上車點分布於粉嶺、沙田馬鞍山、長沙灣和屯門。另外，亦有市民自發為屯門、元朗、天水圍居民提供旅遊巴義載服務。

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》遊行將於6月9日舉行。香港01早前報道，繼獨立的沙田區議員麥潤培、民主黨沙田區議員曾素麗和民主黨沙田鄭則文等，當日提供免費去程旅遊巴，接送沙田馬鞍山街坊前往維園遊行，本土地區組織「屯門社區網絡」昨亦於網上發文，稱已安排旅遊巴，在屯門良景邨良智樓（下午1時）、大興社區會堂（下午1時15分）和山景邨景樂樓（下午1時半），接送市民至遊行集合點，方便屯門街坊參與。該組織稱，雖非財雄勢大，但仍希望凝集有心的屯門街坊一同遊行，強調，「旅遊巴不是建制派的專利」，但不會提供飯盒、津貼，亦不會限制街坊接受甚麼傳媒訪問。

+ 3 + 2

民協深水埗區議員楊彧日前亦宣布，於遊行當日下午1時半，在海麗邨巴士總站外的深旺道A21巴士站接載街坊往銅鑼灣，惟下車地點視乎交通情況而定。

民主黨的朱順雅今於網上稱，會視乎需要於6月9日中午約12時，考慮安排旅遊巴，在恆福花園或愛琴海接街坊往集合地點，呼籲市民在今日下午3時前致電區議員報名，「少量名額，先到先得」。

民主黨的北區區議員陳旭明在網上宣布，在遊行當日分別在祥華邨陳震夏中學旁（上午11時15分）和華明邨惠康對出迴旋處（上午11時30分）接街坊上街，街坊須於遊行結束後自行安排。

將軍澳民生關注組的厚德頌明社區主任王卓雅亦公布，在日出康地環保大道首都巴士站（下午1時）、坑口港鐵站A出口（下午1時15分）和將軍澳港鐵站A出口（下午1時半）免費接載街坊上車。

另外，坊間亦有市民自發與朋友為屯門、元朗、天水圍居民提供65座旅遊巴義載服務，重申「並無任何團體、政黨背景，純粹出於責任」。有關服務分別在中午12時和下午2時，於屯門西鐵站v city巴士總站、天水圍西鐵站的士站和元朗大球場咪錶位，接載居民上車到維園入口附近。有需要的人士屆時須自行到起點排隊集合，由義工協助上車，服務不設留位，預計車程50至60分鐘，視乎最新封路情況而定。

負責人李先生向記者稱，今次是與幾位年少時居於屯門的朋友自發行動，認為單是自己走出來是不足夠，「是無力感驅使我這樣做，希望喚醒一些弱勢社群走出來表態」。